周興哲登金馬獎演出　原創歌曲主唱齊聚「4種語言」獻唱

第59屆金馬獎頒獎典禮，將在11月19日於台北國父紀念館盛大舉行，本屆金馬獎入圍「最佳原創電影歌曲」的4位主唱者，分別為周興哲、曹雅雯、林亭莉、賴學靜，典禮當天將全員到齊以「4種語言」精彩獻唱；「金馬遞獎大使」首度於台灣最大的新銳創作競賽「金穗獎」發掘潛力新人，挑選出演員黃雋智、黃稚玲、黃珮琪接棒擔任。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲金馬獎入圍「最佳原創電影歌曲」的主唱，曹雅雯與林亭莉。（圖／台北金馬影展執行委員會）男歌手周興哲日前才向前主播女友趙岱新（Dacie Chao）求婚成功，接著還順利完成小巨蛋演唱會，現在緊接著要在金馬獎典禮獻唱〈想知道你在想什麼〉，周興哲首度主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，即「雙料入圍」最佳新演員與原創電影歌曲，周興哲直言：「非常期待又興奮，也再次感謝評審給予入圍的鼓勵與肯定。」台語金曲獎歌后曹雅雯，首次為電影《流麻溝十五號》創作歌曲〈永遠的所在〉就順利入圍「最佳原創電影歌曲」，表示跟金曲獎入圍不太一樣，更像是新領域的探索之旅，個人非常期待當天的典禮盛況與表演。▲賴學靜搭檔聲樂家林義偉，以母語越南語於金馬獎演唱。（圖／台北金馬影展執行委員會）台越新二代賴學靜將搭擋聲樂家林義偉，以母語越南語演唱歌曲〈為了妳〉，歌詞取材自紀錄片《九槍》主角阮國非生前臉書文字，賴學靜表示：「很榮幸能用歌聲參與金馬，無比興奮與榮幸也是夢想的實現。」《哈勇家》導演陳潔瑤參與〈烤火的房〉作詞，入圍最佳原創電影歌曲，同時也入圍金馬最佳導演、原著劇本2項大獎。女團AKB48 Team TP出身的主唱及女主角林亭莉，即將站上金馬獎典禮演唱電影主題曲，林亭莉受寵若驚說：「很感謝上天賜予她的歌聲，希望能夠把這首溫暖歌曲好好地傳遞給大家。」金馬獎得主「國寶級海報畫家」陳子福辭世 享耆壽97歲周興哲剛求婚趙岱新！喜曝「婚禮時間」 告白未婚妻放閃金鐘紅毯／趙岱新胸口只剩2塊布 曝周興哲甜蜜反應周興哲升格準人夫首露面！求婚趙岱新「關鍵曝光」