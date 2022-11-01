納豆復工！休養後歸隊《食尚》　搭曾子余、六月出外景

▲納豆（中）回歸《食尚玩家2天一夜GO》，左為曾子余、右為六月。（圖／TVBS提供）
▲納豆（中）回歸《食尚玩家2天一夜GO》，左為曾子余、右為六月。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-01 20:00:00

《食尚玩家2天一夜GO》主持人納豆，先前因身體狀況向節目告假，今（1）日正式回歸《2天一夜GO》，與曾子余、六月一同出發前往宜蘭。將近半年沒出外景的納豆透露此刻心情：「很興奮、很期待，但有點害怕。」深怕許久未出外景的他會被吃掉，但依然會盡心盡力把歡樂帶給大家，3位主持人也一起開直播跟粉絲互動，《瘋狂總部》主持人李易、林莎和大文也熱烈歡迎。

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▲納豆與曾子余、六月一同出發前往宜蘭。（圖／TVBS提供）
▲納豆與曾子余、六月一同出發前往宜蘭。（圖／TVBS提供）
曾子余一聽到納豆要回歸，開心地說：「太棒了，終於可以跟納豆一起繼續享受美食及吃遍台灣，回想當初我們開夜車出外景，跑一圈台灣環島，真的很開心，現在又可以繼續瘋狂了！」而六月聽聞納豆要回歸節目，開心表示：「納豆終於回來，而且很期待三人組合能有更多的火花。」，最後還不忘貼心對納豆說：「我會看顧的健康的！」《食尚玩家》陸續出國，曾子余也許願未來跟納豆一起出國外景，而納豆也說，希望未來可以去南美洲出外景。

當納豆與曾子余一相見，2人先給彼此擁抱，隨後就開始鬥嘴，曾子余笑說：「兄弟你終於回來了，我等你好久。」納豆則說，在家休息的時間，都會收看《食尚玩家》，也非常懷念跟曾子余一起打打鬧鬧出外景的時光，在昨天就開始期待今天與大家相見，曾子余也對三人行非常期待，「錄影都是熱熱鬧鬧的，工作變得很開心沒壓力。」 

▲納豆開心與大家相見歡。（圖／TVBS提供）
▲納豆開心與大家相見歡。（圖／TVBS提供）

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