東部外海5.7地震和「918無關」　氣象局：餘震發生機率低

▲今（1）日下午16點30分，台灣東部外海發生芮氏規模5.7地震，深度108.7公里，中央氣象局表示，這起地震和「918池上芮氏6.3強震」無關聯（圖／中央氣象局提供）
▲今（1）日下午16點30分，台灣東部外海發生芮氏規模5.7地震，深度108.7公里，中央氣象局表示，這起地震和「918池上芮氏6.3強震」無關聯（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-01 17:41:32

今（1）日下午16點30分，台灣東部外海發生芮氏規模5.7地震，深度108.7公里。中央氣象局地震預報中心課長邱俊達表示，這起地震屬於隱沒帶地震，和「918池上芮氏6.3強震」無關聯，屬於獨立個案，且深度極深，預計不太會有餘震發生，對此民眾無需太過擔憂。

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邱俊達指出，這起規模5.7的地震主要是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊，屬於隱沒帶地震，和918在池上的地震並無關聯，該區經常有地震發生。而這起地震不僅震央離台灣相當遙遠，地震深度也很深，因此後續發生餘震機率不大，就算有餘震，也要夠大才偵測的到。

此外，今日早上10點02分和下午13點43分都分別各有芮氏規模4.1和芮氏規模4.4的地震，芮氏規模4.4在台東近海的地震屬於獨立個案，早上芮氏規模4.1在花蓮卓溪的地震確定為918地震序列的餘震，邱俊達表示，整體918地震序列的餘震雖然還在持續，但頻率已經趨緩下來，芮氏規模也慢慢下降。

據氣象局地震報告，今日16點30分東部外海發生規模5.7地震，震央位於東部海域，深度108.7公里，最大震度宜蘭、花蓮3級，桃園、新北、新竹、台中、南投、苗栗、雲林、彰化2級，基隆、台北、台東、嘉義、台南1級。

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