新竹縣供水普及率超越9成 縣府:近10年成長趨勢全國第3

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新竹縣長楊文科說，縣府積極提升全縣自來水普及率，縣府以自來水延管、自來水用戶新裝、自來水用戶設備外線補助等3方式全面提升，並積極解決偏遠地區自來水延管等問題，逐步讓供水普及率穩定成長，各方努力下，終於今年突破9成，展現對自來水供水普及率的重視，縣府會持續突破。
縣府產業發展處說明，依據台灣自來水公司截至今年6月底統計新竹縣自來水供水普及率為90.2%，數據以新竹縣行政區域人口數約57.6萬人，供水區域人數約55萬人，實際供水人數52萬人，新竹縣自來水供水普及率已達90.2%。
產發處指出，為協助縣內無自來水地區偏遠地帶完成自來水延管，積極向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」，今年成功獲第四期計畫共核定10件案件，補助經費達3千多萬，包含新埔鎮2件、關西鎮1件、竹東鎮2件、新豐鄉1件、湖口鄉2件及竹北市2件，已協助118戶完成接管。
有關自來水用戶設備外線補助，縣府111年也編列1083萬元預算補助自來水接管民眾，用戶設備外線長度20米以下費用將全額補助，超過20米的部分則補助超出長度用的3分之2；另針對低收入戶也提供全額補助，藉以逐步提升全縣自來水普及率。
同時，縣府也積極協助解決各鄉鎮市個案，其中關西鎮北山里自來水延管申請案，經產發處現地會勘，指出部分申請戶位置地勢較高，需多段加壓供水分階段提報，第一階段提報56鄰及810鄰共50戶，初估工程總經費約1948萬元。縣府與關西鎮公所各編列200萬元，合計400萬元補助經費，縣府已向經濟部水利署爭取建設經費，將於11月8日召開評比會議。
另，有關石門水庫至新竹聯通管工程計畫，縣府將積極爭取工程回饋，改善周邊環境，將關西鎮等鄉鎮納入自來水管線埋設工程範圍，以改善當地民眾用水品質。