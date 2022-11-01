梨泰院踩踏示警！「擁擠文化」成日常　韓民眾嘆：要反省

▲韓國民眾認為，在地鐵跟演唱會都會出現「擁擠」的現象，因將梨泰院踩踏事件引以為戒。圖為韓國地鐵。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國民眾認為，在地鐵跟演唱會都會出現「擁擠」的現象，因將梨泰院踩踏事件引以為戒。圖為韓國地鐵。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-01 19:46:18

韓國首爾梨泰院29日發生踩踏事故，造成超過300人傷亡慘劇，也成為韓國在世越號事件後最為慘重的公眾傷亡事件。有許多民眾認為，應以這次梨泰院事件為戒，重新審思在地鐵及節日活動中都會出現的韓國特有「擁擠文化」。

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根據《韓聯社》報導，經過梨泰院事件之後，韓國民眾回憶起在日常生活中遇過的「擁擠」案例，並且對此深深反省。

有韓國網友就在30日時在網路貼文中表示，每當星期五下班，從江南站搭乘地鐵都會讓喘不過氣，「我感覺我的身體不是自己的，彷彿不聽使喚一樣，韓國地狹人稠，可能有很多地方都會發生這種狀況，但似乎都缺乏對策。」

近來在網路上類似的貼文也越來越多，不少網友在網路論壇中提到，「每當碰上地鐵通勤時間或是演唱會人潮聚集的時候，都會感受到不只一次的生命威脅」，更有人呼籲「應該改變在地鐵裡推人、硬擠的文化」。

一名搭乘首爾地鐵2號線上班的上班族接受《韓聯社》訪問指出，許多人都會被人潮推進車廂內，甚至鞋子都被擠到不見。另一名25歲上班族則表示，通勤的時候搭乘地鐵有時會有呼吸困難的狀況，或是在人潮中被推著走，雙腳甚至沒有著地，「這種文化應該要改善」。

世宗網路大學防災學者朴正雄（音譯）表示，在擁擠的地鐵中時常出現呼吸困難與恐懼感，再加上「擁擠」已成為日常生活，所以民眾的危險意識也會鈍化，政府必須意識到嚴重性，努力解決問題。

朴正雄表示，人群聚集不一定代表著危險，像是首爾市的除夕敲鐘活動，參加的人很多，但也有特別注意安全，是防範系統有成功運作的案例。他認為，應該以這種模式為基礎，更徹底管理來確保安全。

成均館大學社會學教授具正宇則分析，韓國人口集中在首都圈，交通也十分發達，促使大量人口聚集，應該要同時進行宏觀和微觀思考，避免擁擠現象演變造成災難後果。

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