梨泰院踩踏示警！「擁擠文化」成日常　韓民眾嘆：要反省

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有韓國網友就在30日時在網路貼文中表示，每當星期五下班，從江南站搭乘地鐵都會讓喘不過氣，「我感覺我的身體不是自己的，彷彿不聽使喚一樣，韓國地狹人稠，可能有很多地方都會發生這種狀況，但似乎都缺乏對策。」
近來在網路上類似的貼文也越來越多，不少網友在網路論壇中提到，「每當碰上地鐵通勤時間或是演唱會人潮聚集的時候，都會感受到不只一次的生命威脅」，更有人呼籲「應該改變在地鐵裡推人、硬擠的文化」。
一名搭乘首爾地鐵2號線上班的上班族接受《韓聯社》訪問指出，許多人都會被人潮推進車廂內，甚至鞋子都被擠到不見。另一名25歲上班族則表示，通勤的時候搭乘地鐵有時會有呼吸困難的狀況，或是在人潮中被推著走，雙腳甚至沒有著地，「這種文化應該要改善」。
世宗網路大學防災學者朴正雄（音譯）表示，在擁擠的地鐵中時常出現呼吸困難與恐懼感，再加上「擁擠」已成為日常生活，所以民眾的危險意識也會鈍化，政府必須意識到嚴重性，努力解決問題。
朴正雄表示，人群聚集不一定代表著危險，像是首爾市的除夕敲鐘活動，參加的人很多，但也有特別注意安全，是防範系統有成功運作的案例。他認為，應該以這種模式為基礎，更徹底管理來確保安全。
成均館大學社會學教授具正宇則分析，韓國人口集中在首都圈，交通也十分發達，促使大量人口聚集，應該要同時進行宏觀和微觀思考，避免擁擠現象演變造成災難後果。