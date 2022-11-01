▲ iRent、和運租車開放春節預約，供多項優惠好禮

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春節期間iRent服務不打烊，透過手機預約用車，不受營業時間限制，24小時皆可輕鬆取還，提供最即時、全天候的便利服務。此外，服務據點遍及全台，深入各鄉鎮，無論民眾娘家在哪，都可看見iRent身影！不僅如此，iRent今年在同站租還汽車導入「高效抗冠空氣清淨系統」，也是目前業界唯一擁有此項服務的品牌。透過深紫外線技術 (UV-C LED) 有效抑制99.9%的病毒，讓過年期間的每趟用車都有更清新、安全的車室空間，帶上小孩或長輩出門也更加安心。iRent提供春節期間，只要單筆租車達3天以上，每日即可獲得60分鐘平日汽車時數折抵券，單筆合約用車超過5天，再加碼送出一張60分鐘平假日汽車時數折抵券。即日起，iRent已開放預訂春節5天以上用車。想要在春節期間擁有更便利、安心的移動方式，可立即開啟iRent APP預約。
春節早鳥和運門市汽車、貨車優惠方案同步開跑！
和運租車於11/1起，同步推出門市汽車與貨車春節早鳥優惠，汽車開放預約5天 (含) 以上，於和運租車/和雲行動服務官方網站、電話或臨櫃的預訂門市租車，租滿5日享9折優惠，第6天起每日65折超低特惠，租期越長省越多！為保障過年期間客戶皆能安心出遊，連續租用5天 (含) 以上，可以８折享有安心服務加購優惠。此外，和運現正推出網路預約禮，凡透過網路預約春節期間３日以上用車，承租每日還可獲得200元租金折抵券，最多可獲得總價2,200元的網路預約禮。
此外，考量到過年期間，頭家們做生意、民眾載貨等需求，和運門市也同步推出貨車春節早鳥方案 (指定門市)，承租多天期，第二天租金以8折計費，第三天起再享超低6折優惠，顧客可依照自身需求選擇不同的車款方案，讓春節期間載貨無負擔。