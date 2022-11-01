Gogoro 推購買指定車款享 Gogoro Rewards 加碼點數回饋

▲ Gogoro 推購買指定車款享 Gogoro Rewards 加碼點數回饋
▲ Gogoro 推購買指定車款享 Gogoro Rewards 加碼點數回饋

2GameSome - 有車賞

2022-11-01 20:25:00

隨著 2022 年政府電動機車歷年最高補助即將進入尾聲，同時慶祝 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫服務上線，電動機車領導品牌 Gogoro 趁勢推出多元且利多的購車優惠方案，即日起加入甫於日前推出的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫購買智慧電動機車，可獲得 Gogoro Smart Points 及加碼點數回饋，購買 Gogoro 車系指定車款再享回饋 2,000 點1，Gogoro VIVA 車系指定車款更回饋至 4,000 點2，同時並享政府補助，最高優惠價值達 $34,839 元3，優惠換算 9 年免資費4！成功降低電動機車進入門檻，讓消費者輕鬆入手心目中的智慧電動機車。Gogoro 全車系一應俱全，不同級距、多樣風格的車款滿足各種消費族群使用需求，搭配購車優惠方案強力加碼，為年底購車潮釋出最大利多！

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把握年度購車強檔！熱銷智慧電動機車必 Buy 指南，每月資費再享 9 折起

聰明精算，加購周邊配件回饋再激增！

年底購車優惠強檔出擊，除了購車可享政府補助以外，再搭配全新推出的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫及加碼點數回饋，日常消費累積到的 Gogoro Smart Poins 點數（點數價值為 1 點 = $1 元）可直接折抵於每月電池資費，不只買車划算，也同時降低擁車成本！其中，深受男性族群喜愛的 Gogoro SuperSport ACE，以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府補助最高 $27,300 元5；加入 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，購車再享最高 10% 點數回饋無上限，還可加碼獲得 Gogoro Smart Points  2,000 點，加上政府補助最高可享 $34,839 元優惠，等同折抵 9 年的電池資費，綁定支付電池資費再享月月 9 折起6，大幅降低電動機車購入門檻與總體擁有成本；若加購 $4,000 元的周邊配件，Gogoro Rewards 點數回饋立即激增至 14,900 點7，加上政府補助最高可享 $42,200 元優惠，等同折抵 11 年電池資費8。

此外，Gogoro 同步推出最高「36 期 0 利率」的貸款方案，限時再送車體險 (保額 $20,000)，讓消費者輕鬆入手無負擔。關於更多購車付款方案，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-lcsp/

Gogoro 車款

輕型機車

重型機車

Gogoro VIVA

BASIC

Gogoro VIVA MIX

BASIC

Gogoro VIVA XL

BELT

Gogoro Delight

Gogoro SuperSport ACE

優惠亮點

超低入手價

3 萬有找9

白牌最低價

只要 4.2 萬起10再送回饋 6,299 點11

家庭神車優惠最高 $34,68912

女性話題車款72 折起13

再送回饋 5,779 點14

聰明精算！加購 4 千配件

回饋激增至 14,900 點15

政府汰購最高補助

$23,300

$27,300

$27,300

$27,300

$27,300

加入 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，購車回饋最高 10%

1,899 點

2,299 點

3,389 點

3,779 點

5,539 點

Gogoro Rewards 點數加碼

-

4,000 點

4,000 點

2,000 點

2,000 點

最高優惠價值16

$25,199

$33,599

$34,689

$33,079

$34,839

優惠換算免費騎17(319 元自由省方案)

6 年 6 個月

8 年 9 個月

9 年

8 年 7 個月

9 年 1 個月

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