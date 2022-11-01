▲ Gogoro 推購買指定車款享 Gogoro Rewards 加碼點數回饋

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聰明精算，加購周邊配件回饋再激增！
年底購車優惠強檔出擊，除了購車可享政府補助以外，再搭配全新推出的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫及加碼點數回饋，日常消費累積到的 Gogoro Smart Poins 點數（點數價值為 1 點 = $1 元）可直接折抵於每月電池資費，不只買車划算，也同時降低擁車成本！其中，深受男性族群喜愛的 Gogoro SuperSport ACE，以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府補助最高 $27,300 元5；加入 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，購車再享最高 10% 點數回饋無上限，還可加碼獲得 Gogoro Smart Points 2,000 點，加上政府補助最高可享 $34,839 元優惠，等同折抵 9 年的電池資費，綁定支付電池資費再享月月 9 折起6，大幅降低電動機車購入門檻與總體擁有成本；若加購 $4,000 元的周邊配件，Gogoro Rewards 點數回饋立即激增至 14,900 點7，加上政府補助最高可享 $42,200 元優惠，等同折抵 11 年電池資費8。
此外，Gogoro 同步推出最高「36 期 0 利率」的貸款方案，限時再送車體險 (保額 $20,000)，讓消費者輕鬆入手無負擔。關於更多購車付款方案，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-lcsp/ 。
Gogoro 車款
輕型機車
重型機車
Gogoro VIVA
BASIC
Gogoro VIVA MIX
BASIC
Gogoro VIVA XL
BELT
Gogoro Delight
Gogoro SuperSport ACE
優惠亮點
超低入手價
3 萬有找9
白牌最低價
只要 4.2 萬起10再送回饋 6,299 點11
家庭神車優惠最高 $34,68912
女性話題車款72 折起13
再送回饋 5,779 點14
聰明精算！加購 4 千配件
回饋激增至 14,900 點15
政府汰購最高補助
$23,300
$27,300
$27,300
$27,300
$27,300
加入 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，購車回饋最高 10%
1,899 點
2,299 點
3,389 點
3,779 點
5,539 點
Gogoro Rewards 點數加碼
-
4,000 點
4,000 點
2,000 點
2,000 點
最高優惠價值16
$25,199
$33,599
$34,689
$33,079
$34,839
優惠換算免費騎17(319 元自由省方案)
6 年 6 個月
8 年 9 個月
9 年
8 年 7 個月
9 年 1 個月