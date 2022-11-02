獨樹一格之餘，能成就我們的日常生活嗎？Jaguar I-PACE 一日北南長測！

▲ 獨樹一格之餘，能成就我們的日常生活嗎？Jaguar I-PACE 一日北南長測！
▲ 獨樹一格之餘，能成就我們的日常生活嗎？Jaguar I-PACE 一日北南長測！

2GameSome - 有車賞

2022-11-02 00:25:00

在上一回，2GameSome 帶著各位讀者窺訪目前 Jaguar Land Rover 授權經銷據點針對電動車的前、後端做了多少努力；這次，就讓我們回到主角本身，來好好體驗這輛品牌旗下第一款純電作品，不過，已短暫體驗多次的我們，決定透過這次試駕之餘，來一趟南北長途測試，來看看現今台灣充電網絡，對於電動車是否足夠友善？又在如此多競爭對手的環伺下，I-PACE 還是從容面對嗎？

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本次試駕，2GameSome 決定來一趟一日南北長測，以電動車車主的角度，一探目前國內充電環境是否健全。
本次試駕，2GameSome 決定來一趟一日南北長測，以電動車車主的角度，一探目前國內充電環境是否健全。
永別了，里程焦慮

我們始終認為，電動車的電力耗損並非使用者需要優先考慮的重點，充電速度與路線考量才是。而我們這次駕駛著 I-PACE 從台北出發，路途上也並沒有虐待自己，而是用平常心態來踏上旅程，主因莫過於目前許多民間自營企業已經在高速公路、以及鄰近各縣市交流道的重點場域設置了充電樁，只要作為電動車車主的你，將暫停充電的時間與休息點納入行程安排中，你就可以完全擺脫里程焦慮的枷鎖，全台一路暢通無阻。當然，也期待未來政府在充電規格、法令、以及輔助措施的相關佈局，預期國內充電環境也將更友善、夠便民。

 
 

 

 

本次 Jaguar I-PACE 藉年式更迭之際，與中興電工 iCharging 合作，在高速公路休息站點隨處可見其充電設施，非常方便。
本次 Jaguar I-PACE 藉年式更迭之際，與中興電工 iCharging 合作，在高速公路休息站點隨處可見其充電設施，非常方便。
電量剩餘多寡就目前電動車使用環境而言，或許早已非重點，而是周邊設施的配合、以及產品本身的充電速度。
電量剩餘多寡就目前電動車使用環境而言，或許早已非重點，而是周邊設施的配合、以及產品本身的充電速度。
台灣捷豹路虎因應數位、電氣化的來臨，同步導入了專屬 App 讓車主可以隨時監控愛車、甚至預先開啟冷氣，也是主打功能之一。
台灣捷豹路虎因應數位、電氣化的來臨，同步導入了專屬 App 讓車主可以隨時監控愛車、甚至預先開啟冷氣，也是主打功能之一。
於台南頂泰據點的 TAIL 200 kW 快速充電樁，也是台灣捷豹路虎的協議合作對象。
於台南頂泰據點的 TAIL 200 kW 快速充電樁，也是台灣捷豹路虎的協議合作對象。
縱使沒有合作充電廠商，國內仍有許多自營企業提供高速充電服務。（圖為 U-POWER 位在台南的充電據點）
縱使沒有合作充電廠商，國內仍有許多自營企業提供高速充電服務。（圖為 U-POWER 位在台南的充電據點）
以我們這次北南路程來看，我們抵達清水休息站時，I-PACE 剩餘約莫 49 % 電量，透過與品牌合作的 iCharging DC 快速充電設施，我們僅有在休息站停留片刻，就完成足夠前往台南頂泰據點的電量里程，抵達後，也僅透過 200 kW 的 TAIL 特爾電力設施來進行充電，整體完成充能時間幾乎不到 20 分鐘，就可以前往下個預定地；透過如此實在的體驗，就足以證明，只要設定好預定旅途的充電點位，里程焦慮根本不足掛齒。

只要設定好充電暫停點，以電動車遨遊國內各地根本不成問題，里程焦慮也不足掛齒；我們在台南也無須過多擔憂，盡情在各特色景點取景拍攝。（圖為河樂廣場）
只要設定好充電暫停點，以電動車遨遊國內各地根本不成問題，里程焦慮也不足掛齒；我們在台南也無須過多擔憂，盡情在各特色景點取景拍攝。（圖為河樂廣場）
不過，這次試駕的主角 I-PACE 有一項與里程相關特色給我們留下了特別印象。相信各位車迷朋友都知曉市場上有許多品牌因應電動車開發的高昂成本，選擇以「油改電」的架構來推出電動車，歸因於此，這類產品通常有電池無法有效率地妥善鋪排在底盤，導致續航里程有所限制，不過，我覺得最致命的缺點在於當進行長程駕駛時，導航中的實際里程數往往會與車上的預計剩餘里程產生「死亡交叉」，車輛開得越遠，預計里程常會低於目的地抵達距離，這也是里程焦慮何以產生的真正原因。

電能損耗管理一直不是「油改電」產品的強項，而從無到有全新研發的 I-PACE 即有優異的能源管理能力。
電能損耗管理一直不是「油改電」產品的強項，而從無到有全新研發的 I-PACE 即有優異的能源管理能力。
但是，I-PACE 是 Jaguar 從無到有、重新研發的純電產品，電池得以妥善鋪排於車底，加上電腦系統會按照駕駛人習性來調整預計剩餘里程，只要不是刻意用極為硬派的方式操駕車輛，本車的電能損耗管理機制會遠比「油改電」產品要優秀許多。這也是我們這趟旅程感受最深刻的地方。

I-PACE 具備 400 PS / 696 Nm 的強力輸出，放眼至現今仍舊是相當可怕的動能數據。
I-PACE 具備 400 PS / 696 Nm 的強力輸出，放眼至現今仍舊是相當可怕的動能數據。
除了供應動力輸出模式切換外，I-PACE 亦配有電子氣壓懸吊與四輪驅動系統，可完整支撐電動車先天性較重的車身。
除了供應動力輸出模式切換外，I-PACE 亦配有電子氣壓懸吊與四輪驅動系統，可完整支撐電動車先天性較重的車身。
特異車格 獨樹體感

在休旅蔚為風潮的現今，眾多品牌在拓展電動車的首要產品，就是以 SUV 休旅為主軸，當然，Jaguar 也不例外，然而，在實際操駕 I-PACE 時，雖說是設定在休旅車格，但 400 PS / 696 Nm 的猛爆出立體感，加上本車所裝配的電子氣壓懸吊與四輪驅動系統，在在說明 Jaguar 對於其品牌跑格基因的不願妥協，卻同時保有體貼乘坐者的沈穩路感。是，這是一台 SUV，但我可以保證，這是一台會讓人開得尤其暢快的 SUV。

 
 

 

 

讓人不禁行注目禮，這就是 I-PACE 歷經三年仍舊擁有亮眼設計的魅力。
讓人不禁行注目禮，這就是 I-PACE 歷經三年仍舊擁有亮眼設計的魅力。
承襲自 C-X75 概念跑車的設計元素，將其挪用至 I-PACE 對於 Jaguar 而言可以說是當大膽的嘗試。
承襲自 C-X75 概念跑車的設計元素，將其挪用至 I-PACE 對於 Jaguar 而言可以說是當大膽的嘗試。
有別於其他歐系車種，Jaguar 對於室內陳設的佈局手法、概念始終與眾不同。由 12.3 吋數位儀錶、10 吋 Touch Pro Duo、以及 5 吋座椅空調觸控調整介面所共構的數位化座艙，透過各式真皮與多項頂級物料堆疊共構出高度科技化卻不失優雅質感的內在，尤其試駕車所裝配的跑車式座椅雖然採薄型設計，卻出奇地具備舒適和支撐性，且堪稱「台灣炎夏救星」的通風功能亦配置其中，讓整趟旅程的舒適度大加分。此外，過往需要實體接通的 Apple CarPlay，如今也透過 SOTA 雲端更新優化，全面更迭為無線互聯，這也能讓無線充電獲得最大效用的發揮。

目前，Jaguar 旗下車系成員如 F-PACE、E-PACE 的內裝陳設與造型塑造，都是依據 I-PACE 而來。
目前，Jaguar 旗下車系成員如 F-PACE、E-PACE 的內裝陳設與造型塑造，都是依據 I-PACE 而來。
Apple CarPlay 供應無線互聯功能，這也使得 Qi 無線充電獲得完整的體驗。
Apple CarPlay 供應無線互聯功能，這也使得 Qi 無線充電獲得完整的體驗。
實體旋鈕與觸控螢幕完整結合，並且供應單一區塊來控制冷暖空調、座椅通風加熱功能。
實體旋鈕與觸控螢幕完整結合，並且供應單一區塊來控制冷暖空調、座椅通風加熱功能。
品牌政策全面電氣化 期待新世代純電陣列

經過這次的長途試駕，我深刻體會到 I-PACE 作為 Jaguar 正式帶入純電世代的首款作品，確實用極強的產品力來證明品牌在研發上的能力，縱使三年過去，本車無論是能源管理、動力輸出、甚或是科技等面向，都還是有足以與近期才剛發表的豪華列強一戰的實力。

在執行長 Thierry Bolloré 宣告品牌正式邁入純電進程後，我們相當期待 Jaguar 從 I-PACE 吸收大量使用者經驗後，未來所推出的各式電動陣列到底是何種模樣？我們就拭目以待吧！

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