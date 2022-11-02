Lamborghini持續贊助Movember十一鬍子月慈善活動以喚起對男性健康的重視!

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Movember十一鬍子月是2004年在澳洲墨爾本由一群30人的團體所發起，藉由11月不刮鬍的舉動引發關注男性的身體健康及憂鬱症問題，今年是Lamborghini連續第二年支持此活動，並在參與活動的車輛前方貼上象徵性的鬍子貼紙，為此還特別開設一家販售活動門票的專賣店，包括Monterey Car Week、Rolex 24 Hour、Goodwood Festival of Speed Experience、Passione Italia Weekend、F1澳洲站等品牌專屬活動，門票收入將全數捐出做為支持十一鬍子月之用。
除了購買門票做公益之外，也能購買帶有品牌CEO Stephan Winkelmann簽名的1:18 Countach LPI 800-4模型車、Huracan GT3 EVO 1:18模型車、MOTOGP車手Jorge Martin賽車的排氣尾管等商品做為額外的資助基金，去年全球的92家Lamborghini經銷商為此活動共募集了23.3萬美金捐贈給十一鬍子月慈善活動，若從2004年至今算起在全球已有超過百萬人響應，如果你對此公益活動也有興趣，不妨到https://movember.com/官網看看。