【試駕】現在開始不要再說商用，請稱福斯商旅全新Multivan Style為多功能七人座MPV
▲ （圖／Carture 車勢文化）
在此之前福斯商旅Multivan其產品設定與商務有緊密關聯，不過新世代Multivan推出後，外觀造型、乘坐感受與車室規劃等都擺脫以往設定，所以以後別再說Multivan是商用車，請稱它為多功能七人座MPV。
福斯商旅Multivan其車輛產品設定與市場用途，都給予鮮明的商務氣息，不過個人之前試駕T6.1 Multivan就認為車室機能規劃相當適合家庭用車，而新世代Multivan不論外型、車室機能、乘坐感受等全都都進一步朝此方向轉型試圖擺脫商務色彩。
首先外型新世代Multivan給人為之驚豔的感受，少了過往剛硬線條的商務色彩，更圓潤的身形於第一眼就營造MPV氣息。還不僅於此，新世代Multivan在採用封閉式水箱護罩和蜂巢式下氣壩及新世代家族設計語彙，搭配LED Martix矩陣式頭燈與連貫式定位燈帶來強烈的科技感。車尾新世代Multivan尾燈改採橫式設計，與頭燈和車側腰線形成連貫式視覺感受，而Multivan銘牌則進一步營造質感。除了在造型上的轉變，新Multivan車身尺碼也有所增減，其中試駕的Multivan Style為5,173mm×1,941mm×1,907mm，更長的車長與更低的車高，除有助於空間規劃和營造視覺感外，所帶來最直接的影響就是人員乘坐舒適性與進出更輕鬆。
新世代Multivan試圖轉型成MPV，而在各方面表現也確實辦到了。 × 新世代Multivan試圖轉型成MPV，而在各方面表現也確實辦到了。 新世代家族樣貌與更圓潤的線條淡化許多商務氣息。 × 新世代家族樣貌與更圓潤的線條淡化許多商務氣息。 尾燈改採橫式設計。 × 尾燈改採橫式設計。 LED Martix矩陣式頭燈為標配。 × LED Martix矩陣式頭燈為標配。 Multivan Style配備235/50 R18圈胎。 × Multivan Style配備235/50 R18圈胎。 新Multivan車身尺碼為5,173mm×1,941mm×1,907mm，也導入雙A柱設計降低視野死角。 新世代Multivan讓人驚艷的不單單只是外型，內在的轉變才是最大亮點，結合商務與家用擁有豐富機能變化的車室是Multivan車型的特色，新世代Multivan雖仍採七人座設定，不過5,173mm車長與3,124mm軸距則能給予寬敞舒適的乘坐與置物表現。另外受惠於第三排改為三張獨立座椅及滑軌設計，使其座椅配置可從2-2-3輕鬆變成2-3-2設定。不僅如此，後座每張座椅都可獨立前後滑和可拆卸，使其最多可創造出15種組合變化，拆卸後要安裝也不麻煩僅需對準滑軌即可，而且座椅重量也較先前減輕25%來到23～29公斤，不過還是建議這種粗活還是交由男士。 × 新Multivan車身尺碼為5,173mm×1,941mm×1,907mm，也導入雙A柱設計降低視野死角。 新Multivan雖仍為七人座設定，但座椅與機能等各方面都全面轉變進化。 × 新Multivan雖仍為七人座設定，但座椅與機能等各方面都全面轉變進化。 前座配備雙色真皮座椅及通風/加熱、按摩功能。 × 前座配備雙色真皮座椅及通風/加熱、按摩功能。 座椅椅墊較以往有所增長，因此有著更舒適的乘坐感受。 × 座椅椅墊較以往有所增長，因此有著更舒適的乘坐感受。 多功能桌改為毆翼式造型，未升起時可當作杯架，升起展開則變為多功能平台。 × 多功能桌改為毆翼式造型，未升起時可當作杯架，升起展開則變為多功能平台。 前座椅背附有折疊桌。 × 前座椅背附有折疊桌。 鷗翼多功能桌可自由在前座與第二和第三排之間移動。 × 鷗翼多功能桌可自由在前座與第二和第三排之間移動。 第三排改為三張獨立座椅，透過移動與拆卸可創造出15種組合 新世代Multivan的轉變進化還沒結束，座椅除減輕重量外，其椅墊長度也較以往有所增加，因此在乘坐方面也讓腿部獲得舒適支撐，不過也因如此新世代Multivan第二排座椅取消旋轉功能，若要對坐則需拆卸自行旋轉及額外加價選配獨立安全帶。另外原本圓形多功能桌也改為鷗翼式設計，並且透過滑軌還能在駕駛區到第三排之間自由移動。 × 第三排改為三張獨立座椅，透過移動與拆卸可創造出15種組合 由於椅墊加長因此取消旋轉功能，第二排要對座需選配獨立安全帶。 × 由於椅墊加長因此取消旋轉功能，第二排要對座需選配獨立安全帶。 在戶外可將第三排旋轉座在椅上欣賞風景。 × 在戶外可將第三排旋轉座在椅上欣賞風景。 Multivan Style因車長較Life車型長，所以擁有更大的行李廂容積。 既然身為新世代車型座艙格局當然也換成最新設計，其中10.25吋數位儀表可提供多項行車資訊與地圖全螢幕，中控也改配備Discover Pro 10吋螢幕，支援Apple CarPlay/Android Auto連結，而試駕的Style車型亦配備投影式HUD抬頭顯示器。因新世代Multivan採線傳式排檔，在創造更寬闊的空間視覺感之餘也提供雙杯架空間，而原本儀表平台上掀式置物廂和車門多層收納平台等機能也有保留。 × Multivan Style因車長較Life車型長，所以擁有更大的行李廂容積。
除了座艙朝品牌最新世代乘用車看齊，在安全配備部分也很有誠意配置ACC主動式車距調節巡航、主動式車道修正、Travel Assist智慧車陣穿梭、緊急待援輔助、離車安全警示、自動停車輔助等多項系統。
座艙格局也採最新設計，飾板雖為硬質材質，但用料與花紋和木紋飾板都讓座艙擁有車色的質感氛圍。 × 座艙格局也採最新設計，飾板雖為硬質材質，但用料與花紋和木紋飾板都讓座艙擁有車色的質感氛圍。 方向盤採不少消費者喜愛的傳統按鍵式設計。 × 方向盤採不少消費者喜愛的傳統按鍵式設計。 儀表平台依舊有提供置物空間。 × 儀表平台依舊有提供置物空間。 10.25吋數位儀表提供多種介面。 × 10.25吋數位儀表提供多種介面。 Discover Pro 10吋螢幕支援Apple CarPlay/Android Auto連結。 × Discover Pro 10吋螢幕支援Apple CarPlay/Android Auto連結。 空調介面採觸控操作。 × 空調介面採觸控操作。 中控台下方置杯架較以往更好用。 × 中控台下方置杯架較以往更好用。 Multivan Style配備30顏色氣氛燈。 × Multivan Style配備30顏色氣氛燈。 迎賓照地燈相當可愛。 × 迎賓照地燈相當可愛。 主動式車距調節巡航、主動式車道修正、Travel Assist智慧車陣穿梭為標準配備。 × 主動式車距調節巡航、主動式車道修正、Travel Assist智慧車陣穿梭為標準配備。 配備自動停車輔助系統。 × 配備自動停車輔助系統。 開啟車門時氣氛燈會轉微紅色來達到警示。 新世代Multivan受惠於搭載MQB平台，不僅車身剛性增加50%，車重也得以減輕288公斤至2,152公斤，而動力方面取消柴油動力改為2.0升汽油渦輪引擎，擁有204hp最大馬力與32.6kgm最大扭力。實際上路能量湧現時機相當即時，加速反應並無因車重破2噸而有任何遲疑，甚至全力重踩還能給予頗有氣勢的反應，但Multivan畢竟是七人座MPV，因此即便有提供節能、舒適、運動、個人化四種駕駛模式，也別期望運動模式下會帶來如性能車般衝勁。 × 開啟車門時氣氛燈會轉微紅色來達到警示。 新Multivan動態轉變進化相當有感。 × 新Multivan動態轉變進化相當有感。 動力系統改為2.0升汽油渦輪引擎，具有204hp/32.6kgm輸出。 × 動力系統改為2.0升汽油渦輪引擎，具有204hp/32.6kgm輸出。 提供節能、舒適、運動、個人化四種駕駛模式。 × 提供節能、舒適、運動、個人化四種駕駛模式。 搭載七速線傳式自手排變速統。 此次試駕新世代Multivan最讓人感到驚喜的是乘坐表現，牽到車一上路就立即發現行路性與過往相比有著大幅進步，在MQB平台助益下不僅更具有質感，且行經坑洞或減速坡等易造成起伏的路面，擁有較許多休旅車都還要來得穩定的表現，甚至舒適性還可媲美豪華品牌休旅車。 × 搭載七速線傳式自手排變速統。
由於有配置DCC主動式底盤控制系統，因此不免好奇在不同設定所帶來的感受，雖有不同但不至於有明顯差異，就算將懸吊阻尼反應調至最運動化或最舒適，也不會有著過於死硬和彈跳晃動，個人建議調至舒適與運動化之間是最佳乘坐設定。
新Multivan搭載MQB平台，行路表現有著休旅車相當的舒適性。 × 新Multivan搭載MQB平台，行路表現有著休旅車相當的舒適性。 DCC主動式底盤控制系統可依喜好自行選擇懸吊回饋反應。 新世代Multivan外型已擺脫以往商務的印象，座艙格局鋪陳更是朝乘用車看齊，配備也接軌品牌最新科技，座椅機能也更為靈活且乘坐更舒適，行路質感與穩定度也已無任何商務氣息，整體來說新世代Multivan已成功轉型，各方表現更具備家庭與自用的MPV特性，當然如果你堅持當作商務用途，新世代Multivan還是可以擔任稱職角色。 × DCC主動式底盤控制系統可依喜好自行選擇懸吊回饋反應。