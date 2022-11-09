《金色琴弦 星光交響樂團》正式開演！壓軸SSR角色亮相

▲今(9)日《金色琴弦 星光交響樂團》宣佈於雙平台正式上線。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲今(9)日《金色琴弦 星光交響樂團》宣佈於雙平台正式上線。（圖／擷取自遊戲畫面）

生活中心/綜合報導

2022-11-09 18:00:00

由華義國際數位娛樂股份有限公司代理的青春校園手遊《金色琴弦 星光交響樂團》日前開放事前預約，創下突破10萬人預約，玩家們除了「樂理課本SSR*10」、「SSR月森蓮*1」預約獎勵，也將迎來今（9）日正式版上市！這次全新世代的篇章，玩家扮演可愛的主人公朝日奈唯，帶領樂團成員到各個地區巡迴公演、招募樂團成員，展開一段音樂夢想旅程。官方更同步進行開服限定活動，好禮加碼送，解開新手限定任務，就能重逢歷代經典角色「如月響也」！

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▲在遊戲內完成新手任務，就可獲得SSR傳說角色「如月響也」！一起重回心動的時光！（圖／擷取自遊戲畫面）
▲在遊戲內完成新手任務，就可獲得SSR傳說角色「如月響也」！一起重回心動的時光！（圖／擷取自遊戲畫面）
關於《金色琴弦 星光交響樂團》

《金色琴弦 星光交響樂團》結合卡牌育成，與動畫劇情的推動，玩家從朝日奈唯的視角出發，與成員們透過養成、好感度與關卡等，逐步培養出出色的音樂夥伴。而街頭演奏可以選擇6名團員進行關卡挑戰，總共有3回合的表演階段，每階段可選擇3名團員進行演奏來達成最高演奏力。透過各種挑戰與命運安排，玩家們將一步步從從橫濱星奏學院啟程築夢。其中讓玩家們小鹿亂撞的，不外乎就是全新 19 名人物，而設計皆由高山しのぶ老師操刀，加上眾多實力派聲優的演繹，世界名曲一一呈現，將玩家徹底帶入角色們的世界裡。

▲街頭演奏可以選擇6名團員進行關卡挑戰，總共有3回合的表演階段，每階段可選擇3名團員進行演奏來達成最高演奏力。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲街頭演奏可以選擇6名團員進行關卡挑戰，總共有3回合的表演階段，每階段可選擇3名團員進行演奏來達成最高演奏力。（圖／擷取自遊戲畫面）
為了回饋玩家們，官方也祭出好康不手軟，宣布只要連續登入遊戲21天就能獲得SR招募券、寶石、fata雕像及各項遊戲道具等好禮；完成新手教學，還可免費自選10連抽！開服期間內在每日任務區加碼贈送LP回復飲料2瓶，總計可獲得LP回復飲料114瓶。另外，在遊戲內完成新手任務，還可獲得歷代人氣角色，SSR的「如月響也」！

承襲「音樂、夢想、青春」為故事主軸展開全新羈絆，加上符合現代日本的世界觀，結合各地美食與世界名曲，人人都可以上手的玩法，《金色琴弦 星光交響樂團》將為玩家們帶來最抒壓的夢幻年度壓軸。

▲事前預約突破10萬人，開服限定活動好禮加碼送。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲事前預約突破10萬人，開服限定活動好禮加碼送。（圖／擷取自遊戲畫面）
《金色琴弦 星光交響樂團》官方網站
《金色琴弦 星光交響樂團》馬上下載 : Google PlayApp Store

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