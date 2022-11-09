《金色琴弦 星光交響樂團》正式開演！壓軸SSR角色亮相

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《金色琴弦 星光交響樂團》結合卡牌育成，與動畫劇情的推動，玩家從朝日奈唯的視角出發，與成員們透過養成、好感度與關卡等，逐步培養出出色的音樂夥伴。而街頭演奏可以選擇6名團員進行關卡挑戰，總共有3回合的表演階段，每階段可選擇3名團員進行演奏來達成最高演奏力。透過各種挑戰與命運安排，玩家們將一步步從從橫濱星奏學院啟程築夢。其中讓玩家們小鹿亂撞的，不外乎就是全新 19 名人物，而設計皆由高山しのぶ老師操刀，加上眾多實力派聲優的演繹，世界名曲一一呈現，將玩家徹底帶入角色們的世界裡。
為了回饋玩家們，官方也祭出好康不手軟，宣布只要連續登入遊戲21天就能獲得SR招募券、寶石、fata雕像及各項遊戲道具等好禮；完成新手教學，還可免費自選10連抽！開服期間內在每日任務區加碼贈送LP回復飲料2瓶，總計可獲得LP回復飲料114瓶。另外，在遊戲內完成新手任務，還可獲得歷代人氣角色，SSR的「如月響也」！
承襲「音樂、夢想、青春」為故事主軸展開全新羈絆，加上符合現代日本的世界觀，結合各地美食與世界名曲，人人都可以上手的玩法，《金色琴弦 星光交響樂團》將為玩家們帶來最抒壓的夢幻年度壓軸。
《金色琴弦 星光交響樂團》官方網站
《金色琴弦 星光交響樂團》馬上下載 : Google Play、App Store