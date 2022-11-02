交棒新光公主吳欣盈 蔡壁如：將持續對抗社會不公不義
在前立委蔡壁如因論文風波請辭後，由列於民眾黨不分區立委名單第7位的新光集團第3代吳欣盈將直接遞補，吳欣盈今（2）日於立法院長游錫堃的見證下完成宣誓，正式就職立法委員。蔡壁如交棒後表示，在她有生之年，對於社會上的不公不義會持續努力奮鬥，也不允許民進黨新威權領導之下，社會一再發生不公不義事件。
除游錫堃之外，吳欣盈就職典禮包括民眾黨團邱臣遠、張其祿、賴香伶以及前立委蔡壁如、民眾黨秘書長謝立功、黨團主任陳婉惠都到場，立委高虹安則因另有地方行程未到。前立委吳東昇、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮也以親戚身分到場觀禮。
蔡壁如在致詞時表示，吳欣盈投入國會是在計畫之中，今年5月就來她的辦公室見習過，她稱讚吳欣盈的認真與用功程度會超乎大家想像，相信會為立院帶來新氣象。
話鋒一轉，蔡壁如表示，他辭去立委一職是公開承擔，讓民眾黨能夠繼續往前走，也會繼續爭取她的清白，選戰已經沒有是非，看不到候選人政見發表，只有不斷潑髒水，希望她的事件能還給國人健康的選舉環境．在她的論文事件中，國家機器進入學術、研究單位是不被允許，在她有生之年，對於社會上的不公不義會持續努力奮鬥，也不允許民進黨新威權領導之下，社會一再發生不公不義事件。