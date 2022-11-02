高端自曝疫苗價格　國民黨團轟：替陳時中選舉解套

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謝衣鳳呼籲衛福部，應依據《傳染病防治法》第27條，簽訂疫苗合約相關會議要有錄音與詳細記錄，立法院為善盡監督職責，要求衛福部公開所有疫苗採購合約。她也痛批，衛福部別為了陳時中選舉，成為競選總部與最大推手，應對所有民眾負責。
國民黨副秘書長李彥秀指出，高端自去年7月17日通過EUA至今，爭議從來沒少過，高端並非國家重要戰略物資，而是民進黨選舉物資；2020年開始新冠肺炎剛爆發，高端股價32元，高端成為國家疫苗隊後，股價一口氣飆到427元，但昨天為止高端股價僅剩65元，一共掉了85%。
李彥秀認為，每次高端放出消息股價就往上，其中導致多少散戶被套在裡頭？當初東洋事件涉內線交易，地檢署馬上進入調查，但預到高端事件炒股問題，地檢署辦案效率與速度卻有天壤之別，民進黨更趁防疫時忙炒股大發國難財，令人痛心疾首。
比較國際採購疫苗價格，李彥秀也列許日本採購BNT每劑622元、慈濟採購BNT每劑630元、美國採購BNT每劑628元、歐盟採購BNT每劑475元；美國採購莫德納每劑483元、歐盟採購莫德納每劑580元。她強調，高端均價840元，不僅沒經過國際認證與三期試驗，免疫橋接也不如陳時中所說，是未來世界衛生組織認可趨勢，遭國際給打臉，840元的疫苗沒有國際科學數據，「國人打1元我都嫌貴，這是拿人民血汗錢、健康開玩笑。」
國民黨團總召曾銘宗表示，同樣是次單位蛋白疫苗的NOVAVAX價格，「價格卻是高端每劑疫苗價格840元的一半」，他質疑高端生產成本多少？又付給美國多少權利金？陳時中應該出來還原事實。曾銘宗也提到，依據《傳染病防治法》第27條規定，及去年立法院通過的附帶決議，政府必須公開透明接受檢視，也應依規在購買疫苗時，會議過程要錄音並於疫苗交付完後2個月，拿出會議記錄公布詳情，但到現在衛福部都還沒公佈。
曾銘宗指出，政府拿公帑買疫苗買了6800多萬劑，其中高端就買了500萬劑，衛福部應依據傳染病防治法第27條規定，盡快公布疫苗價格。他痛批，這是用納稅人的錢所購買疫苗，要呼籲陳時中回頭要求衛福部公布，因為陳現在還是地下部長。