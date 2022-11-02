特企／OneBeef牛肉麵　時尚「媽咪速玲」一試成主顧

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「第一牛肉OneBeef」，1964年成立迄今，經歷祖傳三代，初期以飼養台灣黃牛屠宰及批發為主，在通化街一帶已經累積近一甲子的信譽，也提供許多知名火鍋、餐廳牛肉，隨著環境的改變，人們的生活步調加快、休閒活動漸漸延伸至戶外，為此第三代接班人LuLu決定重新重現小時候記憶中的傳統美味，並且積極開啟電商等多元通路( 第一牛肉One Beef官方電商 )， 讓消費者免出門也可品嚐到第一牛肉嚴選的專業服務與優質商品，雖然人們的生活方式和消費習慣不斷改變，但第一牛肉除了從小餐車銷售轉變成實體門市及網路銷售外，對於每樣商品研發製作，抱持著嚴謹、用心、專業的職人精神始終不變。
清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵 新鮮就是美味就像現作一樣
「第一牛肉One Beef」第三代接班人LuLu可以說是從小聽著傳統市場充滿人情味的叫賣聲及肉塊放在沾板上的切割聲長大，20年來耳濡目染，至今對於牛肉的挑選及精修，已是高度專業的「侍肉師」，基於客人的需求和自身對於料理與美食喜好，在經營第一牛肉品牌之餘，還到客戶的餐廳學習廚藝，因為至始至終，他相信無論是生鮮肉品或是手作熟食，只要是第一牛肉推出的商品，必需讓每一位品嚐的人感受到用心。以此為信念，LuLu回憶起小時候姑姑的麵攤，希望能夠藉由長輩的經驗傳承，使用真材實料的烹飪原則，將牛大骨與牛筋長時間細火熬煮製成湯底，過程中絕不添加防腐劑、調味劑、化學添加物，堅持使用天然新鮮的食材調味，因為消費者一喝就知道！牛肉挑選最熟悉的台灣溫體牛白腩部位，搭配通化街市場手工老麵店富口感的手工寬麵，一碗沒有花枝招展的噱頭包裝、最純粹新鮮的「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」就這樣誕生了。
白腩肉質鮮甜 口感富層次 時尚「媽咪速玲」一吃就知道
「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」所選用的「白腩部位」，位於牛隻的橫膈膜部位，一頭牛大概有500到1000斤的重量，而「白腩」在其中只佔了5到8斤，可以說是相當的稀少，其市場上也很難看到有類似的商品。「伺肉師」陸冠成LuLu也表示：「在製作滷燉類料理上，台灣溫體牛肉品嚐起來最香甜，可以吃出牛肉的原香味，而選用『白腩』，是因為筋膜夾帶著肉，入口咀嚼能立刻感受到，燉到軟爛的牛筋與軟嫩鮮甜的溫體牛肉慢慢在嘴裡化開，小朋友或老人家品嚐也相當合適，並且我覺得這樣的組合最能表現台灣溫體牛的價值」。
第一牛肉的「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」也讓向來對美食十分挑惕的「媽咪速玲」讚不絕口，金黃色的湯頭看似輕柔，入口卻很厚實，牛肉軟嫩適中具層次感，手工寬麵扎實Q彈就算單吃也能品嚐到台灣溫體牛肉帶來的濃濃鮮香，著實被吸引後，更自掏腰包買來送給姊妹淘，好東西要和好朋友分享，她覺得這就是最好的食尚品味！
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