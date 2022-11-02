特企／臺科大58名教授獲殊榮！入全球排名前2%頂尖科學家

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臺科大全校專任教師約420名，入榜率近一成四。若以領域別區分，臺科大以工程、資訊通信領域入榜人數最多，約有 30位教授入選，其次為能源、材料、化學、物理、社會科學等領域。
入榜的教授，包含玉山學者應科所鍾台生榮譽講座教授、國家講座化工系黃炳照講座教授、今年獲得中國工程師學會傑出工程教授獎的營建系歐章煜講座教授、國家磐石關懷獎章得主管理學院盧希鵬特聘教授、曾獲師鐸獎的數位所黃國楨講座教授、侯惠澤特聘教授等，均分別在化工、能源、營建、資訊、教育等領域入選「終身科學影響力排行榜（1960 - 2021）」獲得亮眼成績。另外，本校應用科技研究所洪維松教授，進入「2021年度科學影響力排行榜」，他也以「可同時產水產電的石墨烯」獲2022全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，顯現臺科大教授群豐沛的研發能量，成果均備受肯定，於國際學術具有關鍵影響力。
本次發布的 2022年版本，榜單數據更新至2021年底，使用截至2022年9月1日中所有Scopus作者進行計算。分析團隊從近 800 萬名科學家中遴選出世界排名前 2% 的科學家，涵蓋「應用科學」、「健康科學」、「自然科學」、「經濟與社會科學」、「藝術」與「人文」五大面向。榜單數據來自全球最大的引文摘要資料庫 Scopus，使用總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者，以及單獨/第一或者最後作者的文章引用次數等六種關鍵指標進行評分。