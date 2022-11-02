團團病危稱有必要可拿回去 藍委斥農委會：為失言道歉
台北市立動物園大貓熊「團團」近來身體狀況不佳，被診斷有腦部腫瘤，園方申請大陸專家來台探視；不過，農委會副主委黃金城日前表示，大陸方面「如果有必要可以拿回去」引發輿論，農委會主委陳吉仲則幫緩頰稱「口誤」。對此，國民黨立委洪孟楷今（2）日仍在臉書發文痛批，這是冷血發言，難道不該為失言道歉？他呼籲農委會應展現積極態度，不該讓國人誤會、失望。
大貓熊「團團」日前陸續出現後肢無力、食慾下降等症狀，並經2次MRI檢測被診斷有腦部腫瘤，台北市立動物園邀中國大熊貓保護研究中心的2位專家吳虹林及魏明來台探視「團團」一家。未料，黃金城日前卻指出，按當初約定大貓熊所有權屬陸方，「如果有必要可以拿回去」；此言一出，引在野黨群起痛批發言不當，陳吉仲昨在立法院答詢則幫忙緩頰是口誤，農委會將全力協助。
洪孟楷今在臉書發文指出，大貓熊團團被診斷有腦部腫瘤，很可能活不了多久，讓大小朋友都感到難過，黃金城卻第一時間冷血發言。他強調，團團不是物件，是生命，在台灣生活了14年，更在台灣生了圓仔跟圓寶，結果身為動物保育主管業務的農委會副主委說這種話，生病快死了就踢回去？
洪孟楷質疑，陳吉仲說是黃金城口誤，「難道不應該為失言道歉？重點是態度，到底我們把大熊貓團團當成展演品還是生命、我們的家人？」洪孟楷說，團團需要我方全力協助，若大陸貓熊專家提供諮詢，不管是要接回去治療還是留在台灣安享晚年，農委會要展現積極態度，不要再讓國人誤會、失望。