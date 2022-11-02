藍行動中常會新竹力挺正藍軍！林耕仁：當選薪水全捐弱勢

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朱立倫強調，國民黨提名的每位候選人都實實在在、清清白白、中道、理性、務實、穩健，不靠作秀，靠做事情，新竹市正逐漸翻轉，呼籲所有正藍軍、支持國民黨的朋友，一定要團結一致，支持國民黨提名的林耕仁同志，本次行動勝利中常會象徵號角響起，只要繼續團結衝刺，國民黨必定勝利成功。
許修睿指出，這次選戰主軸是固本、除弊、興利，從「固本」上看，林耕仁不會在媒體上作秀，每天腳踏實地走遍新竹市每個里，只有陸軍眾志成城，才是最有力的選票，別被民調影響軍心。從「除弊」來說，林耕仁在地經營、苦幹實幹二十餘年，才知道如何查弊，新竹棒球場是否有弊案？向中央爭取到的250億民脂民膏花在哪裡？為何新竹市民完全無感？林耕仁當選一定會查清楚。最後要「興利」，新竹是科技首都，林耕仁若能當選，必會將新竹推向全世界、發展元宇宙，台灣未來十年經濟命脈必會在新竹。
林耕仁表示，新竹因林智堅的各種爭議而成為全國焦點，有些外地人一直說要打空戰和聲量，但他認為只有空降的人才需要這樣做，創造議題雖重要但不能失焦，不能為了搏聲量而失去對這座城市的關懷。他在地服務二十幾年，用真誠感動人心，用雙腳走遍新竹。民進黨因林智堅和沈慧虹之「落跑二人組」重創選情，而民眾黨高虹安則頻繁放出假消息耳語企圖操作棄保，因她深知她是空降、沒有地方經營，只好用藍白合假議題創造模糊空間。
林耕仁承諾，將做一輩子的新竹志工，未來四年將捐贈薪資給弱勢團體、社福機構，全心全意為新竹付出、為新竹市民服務，他更在朱立倫見證下親筆簽署承諾書。他表示，他的承諾一定說到做到，要做最照顧市民的市長，一定會認真努力打拼，贏下這一次的選舉，讓新竹市民擁有最快樂幸福的未來。