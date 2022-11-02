藍行動中常會新竹力挺正藍軍！林耕仁：當選薪水全捐弱勢

▲國民黨行動中常會到新竹，林耕仁承諾當選後薪水全捐給弱勢、社福。（圖／文傳會提供）
▲國民黨行動中常會到新竹，林耕仁承諾當選後薪水全捐給弱勢、社福。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-11-02 12:45:45

國民黨今（2）日在新竹市召開「行動勝利中常會」，秘書長黃健庭、多名中常委和黨務一級主管、新竹市長候選人林耕仁、新竹市議長兼市黨部主委許修睿及多名市議員、里長候選人等皆出席，展現全黨團結一致勝選決心。黨主席朱立倫表示，今天特別到新竹舉行行動勝利中常會，力挺國民黨提名的「正藍軍」林耕仁，林耕仁在議會已服務25年，是最優秀的民意代表，希望最後時刻全力以赴邁向勝選。

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▲國民黨行動中常會今日到新竹，為林耕仁造勢。（圖／文傳會提供）
▲國民黨行動中常會今日到新竹，為林耕仁造勢。（圖／文傳會提供）
朱立倫致詞時說，新竹市是台灣科技之都，當年國民黨執政時，蔣經國頗具遠見的帶領孫運璿、李國鼎等前輩創建新竹科學園區，還建設令人引以為傲的台積電。反觀這八年新竹由民進黨執政，林智堅讓大家看清什麼是「包裝式的政治」和「虛有其表的建設」，只看見煙火、包裝跟活動，卻沒有實質內容；只看到花大錢的新竹棒球場，卻幾天就破功，再加上他的兩本論文從頭抄襲到尾，新竹市民都引以為恥！現在是新竹改變的時候，林耕仁雖不會作秀、包裝、放煙火，但會用腳踏實地的態度，用雙手努力為新竹市民打拚。

朱立倫強調，國民黨提名的每位候選人都實實在在、清清白白、中道、理性、務實、穩健，不靠作秀，靠做事情，新竹市正逐漸翻轉，呼籲所有正藍軍、支持國民黨的朋友，一定要團結一致，支持國民黨提名的林耕仁同志，本次行動勝利中常會象徵號角響起，只要繼續團結衝刺，國民黨必定勝利成功。

許修睿指出，這次選戰主軸是固本、除弊、興利，從「固本」上看，林耕仁不會在媒體上作秀，每天腳踏實地走遍新竹市每個里，只有陸軍眾志成城，才是最有力的選票，別被民調影響軍心。從「除弊」來說，林耕仁在地經營、苦幹實幹二十餘年，才知道如何查弊，新竹棒球場是否有弊案？向中央爭取到的250億民脂民膏花在哪裡？為何新竹市民完全無感？林耕仁當選一定會查清楚。最後要「興利」，新竹是科技首都，林耕仁若能當選，必會將新竹推向全世界、發展元宇宙，台灣未來十年經濟命脈必會在新竹。

林耕仁表示，新竹因林智堅的各種爭議而成為全國焦點，有些外地人一直說要打空戰和聲量，但他認為只有空降的人才需要這樣做，創造議題雖重要但不能失焦，不能為了搏聲量而失去對這座城市的關懷。他在地服務二十幾年，用真誠感動人心，用雙腳走遍新竹。民進黨因林智堅和沈慧虹之「落跑二人組」重創選情，而民眾黨高虹安則頻繁放出假消息耳語企圖操作棄保，因她深知她是空降、沒有地方經營，只好用藍白合假議題創造模糊空間。

林耕仁承諾，將做一輩子的新竹志工，未來四年將捐贈薪資給弱勢團體、社福機構，全心全意為新竹付出、為新竹市民服務，他更在朱立倫見證下親筆簽署承諾書。他表示，他的承諾一定說到做到，要做最照顧市民的市長，一定會認真努力打拼，贏下這一次的選舉，讓新竹市民擁有最快樂幸福的未來。

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