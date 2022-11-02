綠出示空拍控鍾東錦買農地變禿地 「凡走過寸草不生」
民進黨立院黨團今（2）日召開記者會，續打無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦土地問題，出示空拍圖顯示，鍾所稱買地來種菜根本胡扯，包括南庄四灣段、卓蘭水廠段與銅鑼老雞隆段土地，在取得後從農地變禿地，凡走過寸草不生，此外其砂石場土石堆置高度超過安全規範值 ，一旁距離電塔非常近，批評宛如是「鍾公移山」，強調鍾東錦的違法作為是現在進行式，呼籲縣府跟檢調單位動起來。
議員曾玟學指出，鍾東錦很多土地是河岸邊的農業用地，鍾東錦的回應是以後可以種菜，但出示空拍圖顯示，2011年所取得的南庄四灣段土地、2007年起取得的卓蘭水廠段土地與2013年取得的銅鑼老雞隆段土地，原本土地都非常完整，如今都變為禿地，聲稱可以種菜根本是胡扯一通，批評鍾長期蹂躪苗栗山林，凡走過寸草不生，籲選民務必要選出不會成為山林幫凶的縣長。
議員陳品安表示，鍾東錦砂石場從2008年至今遭縣府開罰總計300多萬元罰鍰，但因為是農地違規使用，所以沒有堆置廠的操作許可證，而每年都是最輕的10、20萬元，彷彿把罰金當作租金，但問縣府為何不能勒令停工，縣府回應則是每年沒有開罰3次就不算情節重大。
陳品安質疑，苗栗縣府為何不能以情節重大去勒令停工，難道是因為鍾東錦是議長所以不敢要求，包括水污染、噪音等屢屢有開罰紀錄，為何不能夠停工，也沒有要求限期改善，對這些公司如此寬容。羅致政補充，一年開罰不到30萬元，完全沒有任何意義，在意的也不只是開罰，而是有沒有辦法恢復原貌，這是政府的責任，每年上繳一次的罰金，這背後當然有問題。
議員陳光軒說，其砂石場土石堆置高度超過安全規範值，而且距離電塔非常近，擔心若砂石傾倒，恐造成工安意外甚至大規模停電，另土石堆置違反《水土保持法》，苗栗縣府都是高舉輕放。
羅致政補充，鍾東錦涉及包括《區域計畫法》、《水利法》、《土石採取法》、《水土保持法》、《土壤及地下水污染整治法》、《廢棄物清理法》與《空氣污染防制法》，但基層公務員非常為難，被長官指派只好照辦，向公務員喊話要先保護好自己，並留存證據與資料。強調鍾東錦是違法作為而不是違規行為，更是現在進行式，呼籲檢調單位動起來。