馮媛甄私密床照被公開！賽車手老公淡定 網友湧入致意
「小林志玲」馮媛甄和製作人孫樂欣離婚後，2015年嫁給霧峰林家後代、身家30億元賽車手林帛亨，3年後產下女兒「001」。林帛亨近日在臉書分享一張老婆和愛女熟睡的照片，馮媛甄大素顏睡相曝光，友人和網友表示「皮很癢」、「這事情我是不敢做的」，紛紛留言「致意」。
林帛亨在馮媛甄40歲生日當天上傳母女睡覺的照片，並以「甄仙老婆」、「馮仙子」甜稱對方，感謝馮媛甄替她生下聰明又可愛的女兒，把孩子帶得很好，讓他有時間做其他事情，也感嘆好像沒有一次好好陪愛妻過生日，新婚時不是剛好去比賽，就是忙別的事，今年甚至因爲工作而分隔兩地。
「總之感謝上蒼，有妳們相伴是我一生的幸福，」，附圖中，馮媛甄完全沒化妝，側身睡得很沉，連女兒的腳壓在她頭上都沒反應，林帛亨表示沒有開美顏功能，網友讚嘆：「沒美肌，所以老婆真的很美呀！真的是仙女！」不過主播張齡予傻眼問：「老婆有說你可以曝光這種照？！」他回：「我沒問，所以也沒說不行啊！」
其餘網友紛紛留言，調侃林帛亨：「五股代表前來上香了」、「你真的好敢喔...」、「明天回到台中後，記得發文報平安」、「中和代表前來致意」、「我看回去只剩公園可以睡了」、「這可能要準備個柏金包了」、「楠梓代表上香致意」、「桃園代表致意」、「彰化代表致意」、「會不會回去跪變速箱」、「還是很漂亮啦，應該很快就消氣了」！（編輯：楊穎軒）