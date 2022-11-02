特企／AQUAMAX聯手地表最性感S’dare　嗨翻信義區名店

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AQUAMAX是一個活潑又時尚的專業隱形眼鏡&美肌保養品牌，希望將活力運動、勇於挑戰、對生活充滿熱情等品牌理念傳遞給大家。這次派對活動的核心精神就是要推廣健康時尚、活力運動的新風潮，同時也藉由晶澈選品通路、BTP晶澈女孩等曝光推廣，將運動融入於大家的日常生活中。
性感女神拐拐與BTP晶澈女孩大展反差萌舞技！
派對現場拐拐(許采晴)攜BTP晶澈女孩，大跳妖怪手錶舞展現反差萌舞技嗨翻全場，晶澈副總經理Michael Liu、開運NOW泰好姐姐與好姐妹蕎希也一同共舞，場面歡樂又有趣！眾星和大家近距離互動、逐桌拍照狂歡，展現超優質親和力，拐拐、泰好姐姐、蕎希也將活動實況分享在個人動態，讓沒辦法參與到的粉絲一飽眼福！
超瘋超嗨獎不完 大獎iPhone14免費抽！
活動不只超熱鬧，更祭出多項好禮！入場先拿一大袋超值禮物，打卡再送面膜、抽獎當然一定有，晶澈選品和S’dare更是現場加碼人人有獎！活動最高潮就是抽出今天的最大獎：Apple iPhone 14，直接抽出得主，現貨馬上給，全場瘋狂、為派對再掀高潮！
AQUAMAX品牌結合地表最性感S’dare雙出擊！
目前AQUAMAX主要於晶澈選品販售，晶澈選品是晶碩光學集團旗下負責美麗商品的通路商，除有時下最新、最流行的隱形眼鏡品牌商品之外，更進一步提供大家更多優良的美妝與保養品。而這次推出的AQUAMAX，其活力運動、勇於接受挑戰的品牌精神，與S’dare鼓勵女性健康時尚、勇敢展現自我的品牌精神不謀而合，因此攜手舉辦萬聖節活動，希望藉由異業活動提供給大眾新的體驗，期待未來能擦出更多精彩的火花。