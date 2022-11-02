揭陳時中民調穩定成長　林鶴明：藍、白猛攻高端已無效應

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及近來台北市長選舉民調趨勢，林鶴明說，從10月2日到30日，陳時中的支持度增加5%、蔣萬安下滑3%、黃珊珊下滑2%，這證明這1個月以來，陳時中的選戰策略與執行是有效的，蔣、黃2人顯然弊大於利。
林鶴明表示，黃珊珊在TVBS的民調已經連續2個月下滑，從8月26日最高的26%連2個月各下滑3%與2%，這當然是警訊，也表示黃珊珊這2個月的操作無力，不管是宣布參選、推出主要政策訴求等，都無法讓黃珊珊民調增加，更在選前1個月落至第3名。黃珊珊如何固守基本盤，甚至止跌回升，已是刻不容緩的目標。
林鶴明表示，蔣萬安在5月25日被國民黨中常會提名為首都市長後，6月24日在TVBS的民調是39%，但經過4個月的選戰，蔣萬安民調跌到37%，幾乎被打回原形，甚至比提名時的民調還低，這證明蔣萬安陣營幻想的憑恃泛藍基本盤就想打贏選戰的策略，已經出現裂痕。
林鶴明說，蔣萬安不但沒有從黃珊珊身上拿到選票，甚至還有流失，顯然外界評論蔣萬安「躺著選」非空穴來風，最後1個月，蔣萬安小心躺久了就爬不起來了。
林鶴明表示，陳時中競總於10月1日成立後，團隊運作已經上軌道，除了接續政策提出外，12區後援會成立、12區廟口開講輪流舉行，更藉由總統蔡英文舉辦社群之夜加持，蔡英文更陪同深入各區廟口，顯見深入各區陸戰，也有創造效果。
林鶴明表示，10月份在台北最大議題事件，就是10月中旬發生的豪大雨災情。民調反應證明陳時中第一時間暫停行程前往勘災有得分，蔣萬安反應慢半拍，黃珊珊則被柯文哲口無遮攔的言論拖累，成為台北市選戰10月份的最大拐點，證明市民在意的還是實質生活問題。
林鶴明說，國民黨、民眾黨持續猛攻高端，但顯然已無邊際效應，甚至打過頭，不然為何陳時中民調不減反增？總不會媒體做錯民調。更何況高端逐步公布價格、吸收出國PCR費用等資訊，陳時中陣營反擊提出防疫12問、高端姐妹的受訪影片，訴求醫藥過敏的民眾也應有選擇疫苗的權利，都有助於釐清爭議。
林鶴明表示，國民黨、民眾黨若還想老招打到底，顯然不一定討得到好處，根據他所掌握的資訊，陳時中10月以來都是穩定成長的趨勢，結果並無二致。