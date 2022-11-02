特企／拒當世足寡婦！對自己好一點不必全然靠「他」

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不過方佩群強調，今年世足賽的兩性親密市場不一樣，根據「r-Xing 阿性情趣」近日調查顯示，隨著台灣女力興起，全台女性越來越強調親密生活的情慾自主，從今年10月至今，許多女性因應世足賽來臨而先為自己選購自我享受的親密產品，比2018年世足期間銷售量多2成以上，代表女性在男性忙於看世足而無暇共享親密生活時，已經越來越懂得對自己好一點，享受自己的生活，不必全然依靠男性。
凱爾莎旗下品牌「r-Xing Life 阿性親密生活」高雄自由店店長張庭瑗表示，世足賽即將登場，現在5個女性客人當中有4個，為了避免淪為世足寡婦，不想與世足賽爭寵之後，才能贏得老公或男友的恩愛，因此決定自己選購能夠自主享受的親密產品與私密保養品，如此一來，就不必與世足搶老公或男友。
「r-Xing Life 阿性親密生活」高雄澄清店店長Justine表示，世足賽提昇兩性親密用品的銷售，業績比平常多2倍，大部分是男性客人，因為他們知道自己忙著看世足賽，必須將注意力從老婆或女友身上，轉換到世足賽上，沒時間與她們共度親密生活，為了當個負責任的世足球迷，同時避免老婆或女友淪為世足寡婦，現在10個男性客人當中有5個會選購女性親密用品送給老婆或女友，當做彌補彼此親密關係的補償品。。
凱爾莎國際公司董事長陳秉楓強調，他自己身為足球迷，想與全台世足球迷同樂，因此在全台80個線下通路門市與線上網路商城推出「世足賽阿性陪你射」預測冠軍送好禮（https://lihi1.com/l0T4t）與消費滿額抽iPhone 14活動，與你一起瘋世足！