海洋塑膠微粒濃度日增　藍鯨每天吞下43.6公斤

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綜合法新社和路透社報導，發表於知名國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）的一項模型研究，估算出鯨魚每天攝入多少塑膠微粒。
一個以美國為首的研究小組對棲息在加州外海的191頭藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨植入標籤，以觀察牠們的活動。
研究主筆、加州州立大學富勒頓分校（California State University, Fullerton）研究人員卡哈尼－拉波特（Shirel Kahane-Rapport）說：「這基本上就像是個Apple Watch，裝在鯨魚的背上。」
卡哈尼－拉波特告訴法新社，這些鯨魚大多是在深度50到250公尺的海域覓食，也就是「水柱（water column）中塑膠微粒最集中的地方」。
研究人員估算出鯨魚每天攝取及過濾掉的食物大小和數量，模擬出3種不同的狀況。
在最可能的情況下，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。
在每年90至120天的覓食季節，相當於每年攝入超過10億個塑膠微粒。
據估計，座頭鯨和長鬚鯨每天會吞下大約400萬個和600萬個塑膠微粒。
一般人很容易想像鯨魚在海洋中游動時會吸入大量塑膠微粒，但研究人員發現情況並非如此。
事實上，鯨魚體內的塑膠微粒有99%是早已存在於牠們獵食的生物體內。
卡哈尼－拉波特說，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲。
她說，「我們也吃鯷魚和沙丁魚」，而「磷蝦是食物網的基礎」。
卡哈尼－拉波特說，先前的研究表明，如果把磷蝦放在有塑膠微粒的水箱中，「牠們會把那吃下肚」。
數十年來，塑膠微粒在海洋中的濃度不斷增加，目前還不清楚攝入塑膠微粒可能對鯨魚健康產生何種潛在影響。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1111102