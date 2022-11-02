打造「內惟藝術中心」　幕後推手史哲：要感謝的人很多

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史哲表示，在六年前，因應鐵路地下化，輕軌路線結合美術館，在2016年我們啟動大美術館計劃，六年來歷經美術館組織改造、學產地協調、馬卡道路路型改造、美術館路段輕軌路線修正、平均地權基金、前瞻計畫與文化部預算挹注，才能達成今天的試營運啟動，逐步落實城市縫合、文化平權。
史哲提到，這是一個非常龐大的軟硬體改造工程，這六年也是美術館園區最大幅度改造。首先，市府團隊改造美術館組織，歷經立法程序讓美術館改制行政法人，同時高雄也是國內第一個行政法人組織型態的美術館、博物館，讓高美館朝向國際化看齊的組織型態運作，更能導入專業、靈活營運。
其次，跨部門、中央與地方齊力協調教育部學產地提供無償使用，終於了解決30年來問題。並透過馬卡道路路型的改善，擴大美術館西側腹地更連結鐵路地下化綠園道，也就是今天內惟藝術中心座落地。同時，市府團隊也修正輕軌美術館段路型，北移輕軌至今日龍貓隧道，最關鍵就是增設輕軌C21A內惟藝術中心站，打造距離輕軌一分鐘步程的藝術中心。
史哲進一步表示，當硬體逐步落實，交通運輸結合成形，更積極尋覓資源，協調平均地權基金近兩億元，啟動美術館園區最大規模景觀改造。最重要是：水質改善，啟動拷潭工程，打開湖面景觀，全面更新人行步道。更在前瞻基礎建設支持下，由文化部挹注一點五億元經費，總經費3.2億元。成就小而輕而跨而美的內惟藝術中心。我們終於讓美術館轉向，解圍解惟。
史哲也感慨地回憶說，這些日子以來他幾乎每週有空檔，就會在上班前到工地視察，確認進度，共同研商解決相關的工程執行問題。謝謝施工團隊和市府一起完成這個任務，110年6月沒有舉行動土典禮下默默於疫情期間動工，歷經470天完工，111年10月4日取得使用執照。一起送給高雄這座跨世代、跨領域的新形態藝術中心。