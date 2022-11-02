打造「內惟藝術中心」　幕後推手史哲：要感謝的人很多

▲高雄龍貓隧道旁的絕美地標「內惟藝術中心」於本月1日啟動試營運，幕後推手高雄市副市長史哲副市長每周有空檔上班前都會到工地共同研商解決相關的工程執行問題。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄龍貓隧道旁的絕美地標「內惟藝術中心」於本月1日啟動試營運，幕後推手高雄市副市長史哲副市長每周有空檔上班前都會到工地共同研商解決相關的工程執行問題。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-02 15:22:34

高雄龍貓隧道旁的絕美地標「內惟藝術中心」於本月1日啟動試營運，這座擁有導入文化平權、城市縫合理念與理想的新型態藝術中心，幕後推手高雄市副市長史哲昨(1)日深夜分享六年來美術館整體軟硬體大改造的六大步驟更感性表示，「六年來、六大步驟一步不能少，一環接一環，要感謝的人很多，當中挫責也很多，雖曾退一步但終究往前走下去！」

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▲史哲感性表示，「六年來、六大步驟一步不能少，一環接一環，要感謝的人很多，當中挫責也很多，雖曾退一步但終究往前走下去！」（圖／截自史哲臉書）
▲史哲感性表示，「六年來、六大步驟一步不能少，一環接一環，要感謝的人很多，當中挫責也很多，雖曾退一步但終究往前走下去！」（圖／截自史哲臉書）
高雄市長陳其邁、副市長史哲、祕書長郭添貴與高雄市文化局局長王文翠等市府團隊，以及立委趙天麟、議員陳美雅、議員簡煥宗等人昨天特別來到藝術中心大門口，迎接於試營運首日首批到訪的內惟好鄰居與市民朋友，並邀請大眾一同前來體驗這座暨獨特又前瞻的城市文化新據點。

▲史哲也提到惟藝術中心是一個非常龐大的軟硬體改造工程，在跨部門、中央與地方齊力協調教育部學產地提供無償使用，終於了解決30年來問題。圖／截自史哲臉書）
▲史哲也提到惟藝術中心是一個非常龐大的軟硬體改造工程，在跨部門、中央與地方齊力協調教育部學產地提供無償使用，終於了解決30年來問題。圖／截自史哲臉書）
史哲表示，在六年前，因應鐵路地下化，輕軌路線結合美術館，在2016年我們啟動大美術館計劃，六年來歷經美術館組織改造、學產地協調、馬卡道路路型改造、美術館路段輕軌路線修正、平均地權基金、前瞻計畫與文化部預算挹注，才能達成今天的試營運啟動，逐步落實城市縫合、文化平權。

▲史哲也謝謝施工團隊和市府一起完成這個任務，在沒有舉行動土典禮下默默於疫情期間動工，歷經470天完工，送給高雄這座跨世代、跨領域的新形態藝術中心。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲也謝謝施工團隊和市府一起完成這個任務，在沒有舉行動土典禮下默默於疫情期間動工，歷經470天完工，送給高雄這座跨世代、跨領域的新形態藝術中心。（圖／截自史哲臉書）
史哲提到，這是一個非常龐大的軟硬體改造工程，這六年也是美術館園區最大幅度改造。首先，市府團隊改造美術館組織，歷經立法程序讓美術館改制行政法人，同時高雄也是國內第一個行政法人組織型態的美術館、博物館，讓高美館朝向國際化看齊的組織型態運作，更能導入專業、靈活營運。

其次，跨部門、中央與地方齊力協調教育部學產地提供無償使用，終於了解決30年來問題。並透過馬卡道路路型的改善，擴大美術館西側腹地更連結鐵路地下化綠園道，也就是今天內惟藝術中心座落地。同時，市府團隊也修正輕軌美術館段路型，北移輕軌至今日龍貓隧道，最關鍵就是增設輕軌C21A內惟藝術中心站，打造距離輕軌一分鐘步程的藝術中心。

史哲進一步表示，當硬體逐步落實，交通運輸結合成形，更積極尋覓資源，協調平均地權基金近兩億元，啟動美術館園區最大規模景觀改造。最重要是：水質改善，啟動拷潭工程，打開湖面景觀，全面更新人行步道。更在前瞻基礎建設支持下，由文化部挹注一點五億元經費，總經費3.2億元。成就小而輕而跨而美的內惟藝術中心。我們終於讓美術館轉向，解圍解惟。

史哲也感慨地回憶說，這些日子以來他幾乎每週有空檔，就會在上班前到工地視察，確認進度，共同研商解決相關的工程執行問題。謝謝施工團隊和市府一起完成這個任務，110年6月沒有舉行動土典禮下默默於疫情期間動工，歷經470天完工，111年10月4日取得使用執照。一起送給高雄這座跨世代、跨領域的新形態藝術中心。

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