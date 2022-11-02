免萬元領「2萬飛行哩數」靠這招！現抵日韓泰來回機票

▲台北晶華酒店攜手全亞洲最受歡迎的航空會員計劃－國泰航空的國泰會員計劃，推出「鵬程『兩』萬里」超額回饋住宿專案。（圖／晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店攜手全亞洲最受歡迎的航空會員計劃－國泰航空的國泰會員計劃，推出「鵬程『兩』萬里」超額回饋住宿專案。（圖／晶華酒店提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-02 15:45:45

不是作夢，晶華酒店真的要送飛行哩數回饋忠實顧客！晶華酒店今（2）日宣布即將攜手國泰航空，推出「鵬程『兩』萬里」超額回饋住宿專案，只要房客入住晶華酒店客房（每晚9900元起），即送「亞洲萬里通」20000哩數，民眾可以去兌換台北至日、韓、泰、馬、新加坡等泛亞地區來回機票，平時市面上需花費60萬元才能得到的哩數，現在甚至不用上萬就可獲得，機會實在相當難得。

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看準解封出國旺季，晶華酒店有感於國人按耐不住想出國過聖誕跨年長假的心，無奈機票貴翻天，有些人只能卻步觀望。現在，晶華酒店助你一臂之力，推出「鵬程『兩』萬里」超額回饋住宿專案，為消費者規劃史上最優惠的出國現省方案，並提供快速累積航空哩程數的機會。一般會員平常必須消費30元才會獲贈1「亞洲萬里通」里數，等於如果想累積20,000里數，則需花上60萬元！即日起入住晶華僅需不到60分之一的花費，即可獲得同樣的哩程數，讓你趁機計畫一趟久違的國外旅行。現在入住享9900元優惠價，還可品嘗到五星級主廚備製的CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐買一送一，隔日加購高鐵票再享75折起優惠。

另外，晶華集團旗下旅店捷絲旅「Just Sleep」台北三重館為歡慶雙11，推出限定優惠。11月1日起至11月11日連續11天，每天早上11點11分至下午1點11分準時開搶，家庭客房平均最低每人805元起、行政客房平均每人1,511元起、豪華客房雙人同行每人只要1,111元起，並加贈「Just Café 捷食藝」自助式元氣早餐，數量有限，心動的民眾可能要拚手速了。

▲捷絲旅台北三重館推雙11優惠，11月1日起至11月11日連續11天，每天早上11點11分至下午1點11分準時開搶，家庭客房平均最低每人805元起、行政客房平均每人1,511元起。（圖／捷絲旅提供）
▲捷絲旅台北三重館推雙11優惠，11月1日起至11月11日連續11天，每天早上11點11分至下午1點11分準時開搶，家庭客房平均最低每人805元起、行政客房平均每人1,511元起。（圖／捷絲旅提供）

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