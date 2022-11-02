洗錢防制宣導短片　邀請金馬影后陳淑芳代言

為讓民眾對虛擬世界的新興洗錢風險有所認識，行政院洗錢防制辦公室今（111）年邀請金馬影后陳淑芳擔任代言人，拍攝3支宣傳短片；此外，為普及宣導防制洗錢及資恐防制之觀念，洗防辦同時還製播30秒與3分鐘的動畫片及Podcast節目都在今（2）日發布。
法務部今天舉行「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發布會」。法務部長蔡清祥表示，今天的主題就是網路虛擬世界對於防制洗錢的風險，影片有分「大眾篇」、「虛擬資產篇」及「線上遊戲篇」等主題，借重金馬影后陳淑芳的親和力及精湛的演技，以及有說服力的聲音，提醒長輩們要注意現代新興的洗錢方式，今年也同時首創跟插畫家柴語錄合作，製作LINE貼圖廣為宣導，提醒年輕朋友別誤觸法網成為洗錢共犯。
洗錢防制宣導代言人陳淑芳說，拍攝影片後只覺得又上了一堂課，因為過去不懂得什麼叫做洗錢或虛擬幣，當然在拍影片時，她還問什麼叫虛擬幣，所以非常感謝大家給她機會上這堂課，現在她可以告訴同年齡的朋友，你們要小心喔，如果有人告訴你拿100塊可以賺150元，或是叫你去投資都不要上當，要say NO。
另外，洗防辦也製作Podcast節目，開通「洗錢防制 金流透明Podcast頻道」，今年預計推出6集，以遊戲點數、第三方支付、地下匯兌、常見詐欺類型及我國洗錢防制未來展望等不同主題，讓年輕世代也能對洗錢防制及資恐風險能多一層瞭解及防範。
宣導短片及Podcast除了在網路上播放外，宣導短片將在有線電視、便利商店、全國金融機構的ATM提款機上播出，並置放在洗防辦網站供民眾點閱觀賞，後續也將提供做為全國公、私部門及各級學校教育宣導使用，透過普及化的擴大宣導，建立全民共同防制洗錢、打擊資恐及資武擴之共識。