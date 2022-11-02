年底玩樂園！義大親子門票免千　「這裡」2人同行只要1元

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小人國主題樂園在今年ITF台北國際旅展推出年終超低優惠，限定入園門票下殺35折，只要299元（原價850元），於旅展現場攤位獨家販售，僅此一檔錯過可惜！門票適用日期為購買當日至2023/2/24止（元旦連假、農曆春節不適用），每人限購10張，限量販售售完為止。小人國一票到底玩不完，讓您一次玩遍五大主題：暢遊迷你世界、開心玩戶外遊樂設施、不受天候影響皆可暢玩的室內樂園、欣賞不同主題的精采表演等，通通可以在旅展期間買票，揪上三五好友體驗樂園的魅力。
六福村
這次六福村巨星哈比、哈尼也將出現在實體旅展攤位！在「台灣好樂園」主題攤位上，六福村雙人贈餐套票53折起（1314元，原價2448元）；四人同行套票2,500元(原價3,996元)，同樣53折；另外在六福旅遊集團攤位上，限定快閃販售「關西六福莊 輕旅行 5,800元」，43折入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐2客、還可連兩日遊玩六福村。大小朋友最愛的「六福村主題遊樂園 雙人套票 999元」，超低優惠5折，每日限量銷售100組，每人限購2組。
另外，六福集團還搭上永續旅遊話題，設計「關西六福莊 友善大地住房券」，51折每人平均3,725元，每房四人可入住兩間肯亞綠地客房一晚、活力早餐、六福村兩日入園遊玩、隨行水壺環保杯、環保備品包，任選全球唯一的犀望巴士體驗或勇闖猛獸島活動二選一，再加贈淺山農事體驗，住房期間持隨行水壺環保杯入園六福村遊玩，還可兌換全園區餐車軟性飲料續杯半價，總價值高達57,986元，相當於省下29,816元。
劍湖山
今年劍湖山世界和台灣好樂園合作推出旅展限定價，祭出兩人同行第2人只要1元（原價899元，兩人優惠價900元，相當於5折）。除此之外，劍湖山世界搶先在ITF旅展前先啟動線上旅展，於劍湖山fancy go網路商城購買「線上旅展早鳥票」，買500元送500元，門票五折起，只要500元，再送一張500元好禮券，好康只到明天（11/3）止，要買手速要快！
義大遊樂世界
高雄義大遊樂世界也有ITF限定優惠！推出旅展限定套票下殺66折起，雙人套票1198元 （原價1798元），親子套票999元 （原價1479元）。不僅如此，義大遊樂世界會員「全年護照」365天無限次數暢玩樂園，優惠下殺 4折起，成人 2500元 （原價3600元），優待 999元 （原價2400元）。誠邀你來旅展挖好康，再揪好友相約義大世界見！
麗寶樂園
麗寶樂園雖沒有釋出實體旅展訊息，不過到11/27前推出年度最狂線上旅展，於麗寶樂園渡假區官網推出最低折扣2.9折起優惠，其中超萌麗寶福容大飯店LINE FRIENDS主題房一泊二食，逢周四當日限時快閃只要9,999元(原價34,078元)；另外，入住麗寶福容大飯店三天兩夜也不用萬元，超殺價9,999元(原價28,960元)再贈送兩張總價值2,600元的饗樂券！開檔首週(11/1-11/8)早鳥獨享，下單就抽價值萬元的福容連鎖飯店福隆店住宿券。