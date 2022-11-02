特企／統一集團「玲廊滿藝」　讓藝術走入生活

統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，為落實讓藝術走進生活的品牌理念，持續策畫線下實體畫展，繼5月份於台南奇美博物館盛大開幕畫展後，11月移師北部，攜手20位台灣本土藝術家，在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展，帶來乘載著溫暖的藝術品，希望讓每一位您，能拾起時光的溫柔，望向未來。同時，於藝展期間，除現場展出的作品，千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，最高可獲10%購畫折扣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「玲廊滿藝」以「讓藝術走入生活」為推展理念，結合擁有千萬會員的博客來網路書店，將千餘幅原創作品上線至博客來平台，突破實體藝廊的空間限制，也讓過去一般民眾認為難以親近的藝術品，透過線上豐富的藝術品導覽，能以安心、便利的方式，尋得有所共鳴的藝術品，解決想購入原創畫作卻不知道可以利用哪個管道的困擾。自5月份正式上線後，廣受民眾迴響，未來計劃新增雕塑品、玻璃窯燒等類型，提供更多元的藝術品選擇；此外，也將持續進行實體畫展全台巡演，讓民眾能於現場領略藝術品細緻之美。實體策展繼台南首演後，今天移師台北星巴克漢中門市，2022/11/30前，在四樓藝展現場拍照，並上傳自己的FB或IG並hashtag玲廊滿藝拾光藝展(#玲廊滿藝拾光藝展)，於星巴克漢中門市點餐時出示畫面，即可現場享有購買兩杯特大杯相同風味/冰熱/容量 皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待乙次！特企／安麗台灣40周年！「公益周」集結三贏助偏鄉張淑芬獲遠見傑出公益服務獎 賴清德親頒獎支持台東原鄉青少年逐夢 「暐順和選旅」公益贊助住宿摘心米其林「美味送愛公益套票」 捐年菜助孤老