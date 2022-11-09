觀音草漯磁吸產業人口！新案罕見2字頭　網友一看超心動

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網友表示，該建案距離最近超商約370公尺，離全聯也僅約400公尺，且對面即是草漯國小，同時鄰近草漯國中也是很近，到機場或高鐵車程則約20分鐘，交通方面可快速連接國道二號、濱海快速道路，出去玩也都方便。
至於格局方面，該案全是方正格局，且房間有大型更衣空間，重點是有浴缸，且浴缸跟淋浴是分開的，不會像一般有浴缸的房子要站在浴缸內淋浴、廁所通風都很棒，還有獨立餐廳、前後陽台，整體格局機能很完善。
事實上，不僅觀音草漯地區的發展已成為大桃園發展的一個重點之外，就連指標建商也積極搶進。舉例來說，寶佳機構近兩年積極佈局觀音草漯重劃區，陸續成交多筆建地。做為全台最大的建設開發集團，其市場敏銳度極高，亦是海線草漯房市的領先指標。
同時，人口增長是觀音草漯的一大亮點。據內政部戶政司統計，近十年桃園市戶數增加近16萬戶，成長率高達22.7%，居六都中之冠。全市各行政區皆達正成長，戶數成長幅度最多的黑馬是「龜山區」達31.5%、其次是「觀音區」增幅29.7%以及緊跟在後的第三名的「八德區」有28.2%。
此外，從桃園航空城計畫、青埔重劃區物流客運園區再到草漯重劃區等市府大型建設軌跡也可看出，桃園市都市發展已逐漸西行。再加上月桃路道路拓寬工程已於5月開工，將成為連結觀音區草漯重劃區與桃園高鐵特定區之間的重要道路之一，並加速草漯產業發展與人口移入。
在未來性方面，拜桃園航空城計畫所賜，也陸續帶動整個觀音工業區近年來產業群聚效應，5年來新增50餘家廠辦，為區域創造就業機會，未來也將吸引更多就業人口移入，也將為房市發展帶來穩定的剛性需求，並為未來房價提供充足的支撐點。
「和境初見」就在觀音草漯的核心蛋黃區內，除享有草漯國中、國小、幼兒園等學區環境，交通方面可快速連接國道二號、濱海快速道路，往來南北相當便利。同時由於緊鄰草漯國小商圈，因此能享有重劃區的寬廣街廓環境，但又能隨時即取得舊市區生活機能。
該案目前周邊公共設施即包含六合公園籃球場、棒壘球場等，周邊還有公園、多功能場館、托嬰中心林立，休憩機能相當完整。未來海洋大學觀音分校、桃園科技園區也即將建成，距離此兩地也僅車程15分鐘，為兼具生活機能、休憩以及學區三大優點的新建案。
實際查看該建案相關資料，「和境初見」主要規劃22~38坪的2~3房產品，有著目前該區新案中少見的大樓，其建案內格局規劃完善，除享有前後陽台的機能之外，對於廚房的規劃亦有開放式及獨立式的房型皆能滿足不同的客群，全案預計2024年上半年完工，一推出即吸引不少首購族群、年輕上班族目光。想要投資置產但有資金門檻的人不妨趁現在可以多看該區域建案，或許會成為下一匹潛力黑馬。
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