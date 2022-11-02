要更冷了！週末東北季風「雨區擴大」 北台灣低溫僅19度
今（2）日東北季風減弱，台灣各地高溫有回升趨勢，不過由於水氣仍偏多，基隆北海岸、東北部地區仍有局部大雨發生，中央氣象局表示，明（3）日東北季風仍減弱，各地高溫還會再升攝氏2～3度，不過由於東北部沿岸上空，底層仍維持東北風環境，水氣較多，因此基隆北海岸、宜蘭沿岸等地區依舊需要留意大雨甚至豪雨的發生，預計週五至下週日（11/4～11/6）東北季風又會增強，除了氣溫會驟降、北台灣低溫跌破攝氏20度外，雨區也會擴大，民眾請特別留意最新天氣動態。
中央氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天東北季風減弱雖然讓氣溫略微回升，不過基隆北海岸、大台北、東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，尤其明日因為東北部沿岸上空，底層仍維持東北風環境，所以基隆北海岸，宜蘭沿岸、蘇澳等地區有局部豪雨的機率，其它地區大多是多雲到晴，不過中午過後受到南方雲系北移的影響，西半部山區也會有零星降雨發生。
氣溫部分，東北季風減弱，明日高溫可望回升攝氏2~3度，苗栗以北高溫可達攝氏25~28度，中南部、台東地區攝氏29~31度，低溫各地皆落在攝氏21~23度左右，因此中南部地區仍要留意早晚較大的溫差，要適時添加衣物保暖；此外，週五開始東北季風又增強，週末的氣溫也會明顯下降，尤其下週日清晨，北台灣低溫將下探攝氏19度。
陳伊秀指出，整體來說，週五東北季風增強，會導致週末天氣都呈現「濕涼」的感受，尤其週末雨區會擴大，大台北及東半部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭等迎風面地區仍有大雨發生，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。