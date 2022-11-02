韓國瑜週六赴新竹拉抬選情！林耕仁強調：找回正藍軍榮耀
國民黨桃竹竹聯合造勢10月5日舉行，前高雄市長韓國瑜預計也將出席拉抬選情。打破外界藍白合揣測，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（2）日也在臉書發文高喊，他要找回正藍軍榮耀，並且擦亮國民黨的招牌。
國民黨「點亮同心、共創未來」桃竹竹區聯合造勢活動，將於11月5日下午2點至晚上8點30分，在新竹市火車站後站停車場舉行。除國民黨桃園市長候選人張善政因另有活動安排無法出席外，國民黨新竹縣長候選人楊文科、林耕仁、韓國瑜，及前高雄市副市長李四川、葉匡時與孫文學校校長張亞中都將到場響應，營造藍營大團結造勢。
林耕仁今也在臉書發文表示，韓國瑜來到新竹，他們要用善的力量、愛護人民的心，以及捍衛中華民國的態度，「找回正藍軍的榮耀、擦亮國民黨的品牌」。林耕仁承諾要做最照顧市民的市長、新竹永遠的志工，並提到在今舉行的國民黨行動中常會上，他已公開簽署承諾書，將市長任內4年所有薪資所得，全數捐出給弱勢團體與社福機構。
林耕仁強調，如韓國瑜所言「莫忘世上苦人多」，他出生基層，一步一腳印打拼至今，體驗過基層的苦，也明白很多時候，甘苦人生活不容易，跟市民站在一起、同甘共苦，才是他參選初衷。