科技智慧毒防暨國際研討會　11/4高雄展覽館登場

高雄市政府致力推動5G AioT創新應用，打造高雄成為智慧城市，毒品防制局將與高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署、高雄少年及家事法院將於11月4日在高雄展覽館共同主辦「AI科技毒防 智慧高雄領航」活動，主軸為「2022毒品防制跨網絡創新作為～科技智慧毒防成果發表暨國際研討會」，毒防局將發表全國首創的AI科技智慧毒防六大創新、地檢署分享全國首創緩起訴本土化多元處遇成果、少年及家事法院分享全國首創司法少年在地化處遇模式。
毒防局將發表全國首創六大亮點，運用AI大數據分析風險因子及保護因子，進行個案動態追蹤輔導，建置行政區、里、個案的高風險自動預警，並首創「多維度科技家系圖」，掌握個案家系關聯成員、控管風險，以提升輔導成效，防止再犯及增進復歸社會為目標，並建立跨網絡單位共享本系統資訊，以強化毒防網、治安網、社安網的連結，強化熱區盤查及弱點預防，希望以科技提升輔導服務效能，達成優質數位治理的目標。
高雄地檢檢察長洪信旭及橋頭地檢檢察長鍾和憲主持「毒品緩起訴戒癮治療多元處遇之成果及經驗分享」專題、高雄市少年及家事法院鍾宗霖院長主持「司法少年在地化處遇」專題，德國專家主講「德國麻醉物質刑法的去刑化趨勢」、冰島專家主講「改變全球青年的未來：冰島的預防模式」、日本專家主講「日本青少年大麻及其延伸物濫用問題、影響及對策」等多項國專題，預計將有來自國內外毒品防制專家學者，各縣市毒防中心、司法檢調緝毒單位、醫療院所及民間團體等單位人員出席參與，集思廣益凝聚前瞻之策略方針，持續精進毒品防制跨網絡創新作為。
本次活動也將特別安排八個民間毒防網絡單位及高雄地檢署設攤展示毒品防制成果，會議茶敘則由青少年關懷協會及善慧恩基金會的輔導個案準備餐點，讓與會者更深入了解各項輔導及防制成果。