智齒一定要拔掉嗎？醫揭「2原因」長這樣就一定要拔！

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒有對咬牙
由於對面沒有對咬的牙齒，智齒就會一直往下長，使得智齒跟前一顆牙齒之間的牙縫容易卡食物，造成清潔不易導致牙齦腫和蛀牙，也可能咬到下面的牙肉造成發炎。
阻生智齒
最常見就像是圖中的情況，智齒不僅是橫倒的，也跟前一顆大臼齒形成一個窄縫，同樣會非常容易卡食物也難以清潔，時間一久可能會造成智齒蛀牙，並且連累前一顆大臼齒一起蛀。牙柯醫生表示，這種被智齒影響的大臼齒蛀牙通常都很深，很難處理，最嚴重的情況是大臼齒跟智齒都必須一起拔除。
牙柯醫生進一步解釋，要判斷智齒需不需要拔，通常會看智齒的角度能不能被清潔乾淨。如果可以徹底清潔，不會造成不好的影響，牙醫也不會強迫病人拔掉智齒。只不過很多智齒長在太後面了，屬於就算是牙醫師也覺得是很難清潔的角度，無法被好好清潔的話，最終結果就是引發蛀牙、發炎，嚴重的話還會演變成蜂窩性組織炎。
她補充，另一個判斷標準是有沒有咬合功能，圖中兩種都是沒有咬合功能又不好清潔，有害無益，牙醫就會建議最好拔掉。
本文經 柯佩伶醫師 IG《牙柯醫生｜牙科知識與牙醫日常》授權報導
延伸閱讀
腹部痛不一定是胃痛！ 長庚醫生教「九宮格區分法」：一圖秒懂問題所在
早上起床出現「這些症狀」可能是甲狀腺功能減退！ 醫：需警惕這種「看不見的疾病」