晚婚急備孕、難懷孕？營養師揭必吃「8大營養素」

晚婚急備孕、難懷孕？營養師揭必吃「8大營養素」
晚婚急備孕、難懷孕？營養師揭必吃「8大營養素」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-02 19:00:41

現代人普遍晚婚，不少人到了想計劃生育時卻很難懷孕。根據新聞報導，女星趙小僑從2017年婚後與老公積極備孕，求子路上曲折艱辛，曾在兩年半前後取出96顆卵、打了整整168瓶免疫球蛋白，體溫一度飆升、全身盜汗，在經歷試管嬰兒失敗、胎停引產，最終成功懷上女兒。

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趙小僑透漏，醫師表示自己的婦科指數很漂亮、卵巢存量足夠，要懷孕是十分容易的事，不料卻因為免疫系統出問題，以致身體會對胚胎產生排斥。她在備孕過程中為母體補足營養，包括攝取綜合維他命、葉酸、鐵、鈣等補給品，並從滴雞精攝取優質的蛋白質。

FiTLO營養師也針對備孕期間所需的營養補充說明，建議除了飲食要注意均衡之外，另外還要攝取葉酸、肌醇、維生素D、B6、B12、維生素C、鐵、鈣；男性也需要補充鋅、精胺酸、硒、維生素C、Q10、維生素E、葉酸等營養素。

此外，營養師也進一步針對各孕期階段提出建議：

第一孕期：補充葉酸、 B群、 鈣、鎂，體重增加範圍1-2公斤。

第二孕期：補充DHA 、B群、 優質蛋白質、 鈣、鎂，體重增加範圍每週0.5公斤。

第三孕期：補充DHA、鐵、 碘，需特別注意不要攝取過多的鈉，體重增加範圍每週0.5公斤。

哺乳期：避免攝取過多油脂、鐵質、鈣質、魚油。

另外，許多孕媽咪都會擔心妊娠糖尿病的發生，營養師建議懷孕期間應控制精緻澱粉及手搖飲的攝取，以未精製的澱粉如糙米、南瓜、山藥為主要澱粉來源，並搭配蔬菜及優質蛋白質，避免造成血糖大幅波動。而現代人常補充的滴雞精富含必須胺基酸，尤其是BCAA（支鏈胺基酸），而且分子小較好吸收，適合孕期補充養胎，但營養師仍提醒，孕媽咪平日里需要確保飲食均衡，才能保持體力、照顧自己才能照顧好胎兒。

 

本文經FiTLO授權報導

 

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