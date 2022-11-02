晚婚急備孕、難懷孕？營養師揭必吃「8大營養素」

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FiTLO營養師也針對備孕期間所需的營養補充說明，建議除了飲食要注意均衡之外，另外還要攝取葉酸、肌醇、維生素D、B6、B12、維生素C、鐵、鈣；男性也需要補充鋅、精胺酸、硒、維生素C、Q10、維生素E、葉酸等營養素。
此外，營養師也進一步針對各孕期階段提出建議：
第一孕期：補充葉酸、 B群、 鈣、鎂，體重增加範圍1-2公斤。
第二孕期：補充DHA 、B群、 優質蛋白質、 鈣、鎂，體重增加範圍每週0.5公斤。
第三孕期：補充DHA、鐵、 碘，需特別注意不要攝取過多的鈉，體重增加範圍每週0.5公斤。
哺乳期：避免攝取過多油脂、鐵質、鈣質、魚油。
另外，許多孕媽咪都會擔心妊娠糖尿病的發生，營養師建議懷孕期間應控制精緻澱粉及手搖飲的攝取，以未精製的澱粉如糙米、南瓜、山藥為主要澱粉來源，並搭配蔬菜及優質蛋白質，避免造成血糖大幅波動。而現代人常補充的滴雞精富含必須胺基酸，尤其是BCAA（支鏈胺基酸），而且分子小較好吸收，適合孕期補充養胎，但營養師仍提醒，孕媽咪平日里需要確保飲食均衡，才能保持體力、照顧自己才能照顧好胎兒。
本文經《FiTLO》授權報導
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