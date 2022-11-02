迎接旅遊潮 勞動部11/5辦觀光產業徵才 8成免經驗

為迎接解封商機並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9點半到下午1點，於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動，包括台南遠東香格里拉大飯店、大員皇冠假日酒店、王品集團、雲雀國際（旗下古拉爵等品牌）等共31家廠商，提供超過1,100個職缺，其中8成以上工作機會免經驗，歡迎想求職或轉職民眾把握機會參加。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲觀光產業徵才活動提供1,135個職缺8成以上工作機會免經驗（圖／雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應國境解封，觀光產業復甦在即，為解決產業鬧人力荒的問題，特地舉辦此次徵才活動，這也是勞動部全台第一場專為觀光產業所舉辦的大型徵才活動，吸引不少知名飯店與餐飲集團齊聚，業者看好未來商機，紛紛加碼搶才，也希望透過現場徵才媒合，盡快找到合適的員工。











此次徵才邀集了12家旅宿飯店業、19家餐飲業者共31家廠商，提供1,135個職缺，其中不乏多家知名企業徵才，包括大員皇冠假日酒店、台南遠東香格里拉大飯店、台糖長榮酒店、台南大飯店、桂田酒店、富信大飯店、台南安平雅樂軒酒店、王品餐飲、雲雀國際公司、碳佐麻里、瓦城、米塔集團、爭鮮、斑鳩的窩、摩斯漢堡、麥當勞、漢堡王等。











此次徵才起薪30K以上的職缺將近400個，如儲備幹部、領班、中央廚房人員、房務主任、餐務主任等職缺都有不錯的薪資，而來自日本市佔率最高的連鎖家庭式餐廳Joyfull台灣珍有福公司，這次開出月薪最高56,000元要找儲備店長，還可依每月業績達成加發獎金5,000至10,000元；另王品與米塔集團開出45K要徵求儲備店長與主廚、遠東香格里拉開出44,000元找咖啡餐廳廚房領班、三澧企業也有月薪41,500元的內外場主管職缺，希望能吸引優秀人才加入。



