花蓮變天？地方人士：Kolas催出原民、年輕票有望逆轉

▲Kolas表示，今年的選舉是一場改變花蓮的運動，希望花蓮人一起終結高壓恐懼的惡夢，拒絕13加4，從家天下的惡勢力中解隔離。（圖／Kolas辦公室提供）
▲Kolas表示，今年的選舉是一場改變花蓮的運動，希望花蓮人一起終結高壓恐懼的惡夢，拒絕13加4，從家天下的惡勢力中解隔離。（圖／Kolas辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-02 20:03:332022-11-02 20:15:40

花蓮縣政治版圖特殊，傳統上被視為綠營艱困選區。此次民進黨推出前總統府發言人Kolas Yotaka出戰縣長選舉，各界都關注是否能夠突圍。Kolas近來陸續在臉書PO文，有支持者贊助，在花蓮報紙頭版刊出廣告力挺，也有計程車司機們將車身貼上Kolas廣告表達支持，她表示，這是為了改變花蓮，這次讓大家跨族群、跨政黨，解決共同問題，13年來終於等到一場真正的選舉，一定要投給自己一次。

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另外，不具名的花蓮地方人士分析，有許多花蓮人並不滿意花蓮縣府歷年來的爭議，但以往民進黨在縣長選舉的層級上，並沒有派出過像Kolas這樣的強棒，此次派出Kolas，讓國民黨沒有以往淡定；該人士分析，如果最後時刻Kolas再加強催出原住民及年輕族群的選票，「花蓮確實有可能變天」。

▲有支持者於花蓮報紙刊登全版廣告，批評花蓮家族政治，呼籲花蓮縣民拿出勇氣與智慧，投給Kolas榮耀花蓮。（圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書）
▲有支持者於花蓮報紙刊登全版廣告，批評花蓮家族政治，呼籲花蓮縣民拿出勇氣與智慧，投給Kolas榮耀花蓮。（圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書）
距離投票日僅剩不到30天，近來，Kolas陸續在臉書發布貼文。她先是PO出照片透露，有支持者贊助，在花蓮的報紙出現了全刊、頭版頭條的Kolas廣告，廣告內容無奈感嘆「夫妻輪流執政掌控 花蓮不能是家天下 」，還表示，換個新縣長需要縣民的智慧與勇氣，只有新縣長，才能為花蓮帶來新機會、新發展，期盼大家一起打造一個新花蓮，將榮耀回歸花蓮縣民。

Kolas說，現任縣長徐榛蔚與前縣長傅崐萁，若對於花蓮飽受批判的「家庭政治」有意見，那就要擺脫共產黨式的世襲心態，請鼓勵徐榛蔚透過真正的民主程序來辯論，把「清白」的真相，公開、透明、攤在陽光下，證明夫妻輪政不存在。

Kolas還說，今年的選舉是一場改變花蓮的運動，希望花蓮人一起終結高壓恐懼的惡夢，拒絕13加4，從家天下的惡勢力中解隔離。

另外，Kolas也在臉書PO出眾多計程車司機相挺的照片。照片中可以看見，計程車駕駛們把車身貼上Kolas的宣傳廣告，Kolas說，這是為了改變花蓮，這次讓大家跨族群、跨政黨，解決共同問題，13年來終於等到一場真正的選舉，一定要投給自己一次。

▲花蓮計程車司機在車身貼上Kolas廣告，期盼花蓮能夠翻轉。（圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書）
▲花蓮計程車司機在車身貼上Kolas廣告，期盼花蓮能夠翻轉。（圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書）
不具名的花蓮地方人士分析，這次選舉Kolas的氣勢確實不同以往的民進黨候選人，而最近花蓮的選舉熱度也有持續加溫的趨勢。花蓮有許多人並不滿意花蓮縣府歷年來的爭議，但以往民進黨在縣長選舉的層級上，並沒有派出過像Kolas這樣的強棒，此次派出Kolas，讓國民黨沒有以往淡定。

該人士分析，此次決戰關鍵除了原住民的票會不會轉投原住民Kolas外，從民調看來，年輕人的選票也可能成為翻轉花蓮的X因子，如果最後時刻Kolas再加強催這2族群的選票，「花蓮確實有可能變天」。

▲Kolas參選花蓮縣長，賴清德多次到花蓮站台背書。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲Kolas參選花蓮縣長，賴清德多次到花蓮站台背書。（圖／翻攝自賴清德臉書）

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