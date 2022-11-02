《花路阿朱媽》入圍金馬4獎項 洪慧芳、鄭東煥確定訪台
今（111）年唯一一部在台上映的新加坡電影《花路阿朱媽》，入圍金馬獎最佳女主角（洪慧芳）、最佳新導演（何書銘）、最佳男配角（鄭東煥）、最佳原著劇本（何書銘、王欣茹）4項大獎，日前於新加玻上映後，短短4天就創下23萬新加坡元（約新台幣525萬元）的票房佳績，榮登「新片票房冠軍」寶座；《花路阿朱媽》即將在12月23日於台灣上映，劇組人員也會出席金馬獎盛典，同時參與電影宣傳活動，屆時將吹起一股「阿朱媽旋風」！
新加坡與南韓聯合製作的劇情長片《花路阿朱媽》，近期才剛在新加坡上映，隨即打敗甄子丹主演新片《搜救》、「張藝謀愛將」張譯主演的《萬里歸途》，以及新加坡驚悚片《鬼地方》，一舉拿下「新片票房冠軍」的佳績，本片劇情描述，一位平凡且愛看韓劇的中年大媽，將一生中最美好的歲月都奉獻給了家人。不過面對母親與丈夫的相繼離世、兒子的離家，讓她決定拋開身為女兒、妻子與母親的身份，隻身勇闖南韓，在當地展開一連串出乎意料的冒險。
電影《花路阿朱媽》真摯動人的故事，將代表新加坡競逐奧斯卡最佳國際影片，榮獲印尼BaliMakarya影展東南亞長片競賽最佳影片，還入選釜山影展「新潮流」競賽單元，成為繼1996年邱金海執導《面薄佬》、2003年陳子謙執導《15》之後，第三部入選釜山影展競賽的新加坡電影，釜山的3場放映票券，也在短短15分鐘內銷售一空。導演何書銘也將率領女主角洪慧芳、「韓劇國民老爹」鄭東煥與編劇王欣茹，訪台參與金馬獎頒獎盛會。