丹麥總理辭職並啟動組建新政府　盼實現左右共治

▲丹麥社會民主黨籍總理佛瑞德里克森誓言建立一個更為廣泛的新政府。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹麥社會民主黨籍總理佛瑞德里克森誓言建立一個更為廣泛的新政府。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-11-03 09:11:36

（中央社哥本哈根2日綜合外電報導）丹麥社會民主黨籍總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天以些微差距在大選中獲勝後，今天向女王遞交辭呈，藉此啟動程序，來建立一個組成更為廣泛的新政府。

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習於領導少數政府的社會民主黨是國會最大黨，在179席中握有50席。現在，社會民主黨希望跨越傳統的左右派分野來執政。

阿爾胡斯大學（Aarhus University）政治學家斯圖貝爾（Rune Stubager）告訴法新社，佛瑞德里克森率政府總辭，是為了「進入協商，以建立一個組成更為廣泛的政府，這可能會耗費一些時間」。

然而路透社指出，佛瑞德里克森的敵友都對這種聯合政府抱持懷疑態度，結果仍在未定之天。

佛瑞德里克森的左翼陣營由5個政黨組成，外加自治領地格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）的3席，一共拿下國會90個席次，占了多數。相較之下，右派與極右派的席次為73席，中間派為16席。

佛瑞德里克森今天上午11時晉見女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe Ⅱ）遞交辭呈，正式啟動與其他政黨領袖協商的程序。

佛瑞德里克森帶領社會民主黨多贏兩席並贏得逾27%選票，繳出2001年以來最佳的選舉表現，在協商中占優勢地位。

佛瑞德里克森政府對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作法大致獲得好評，結果卻因「殺貂危機」引發這次大選。

丹麥政府2020年11月因憂心新型冠狀病毒的變種病毒株，決定撲殺境內約1500萬隻水貂。然而這項決策竟違法，讓支持佛瑞德里克森少數政府的「社會自由黨」（Social Liberal Party）揚言，除非佛瑞德里克森宣布改選、重拾選民信任，否則將推翻政府。

結果社會自由黨豪賭失算，原先握有的16個國會席次丟掉9席。

由於社會民主黨僅以些微差距拿下多數，之後仍須仰賴社會自由黨的支持來執政，而社會自由黨已明確表示，不會再支持一黨組成的少數政府。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111102

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