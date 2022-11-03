嘉義IKEA準備開幕了！台南人變孤兒吐血　網揭不開店原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
結果這次有網友眼尖發現，人力銀行上出現IKEA嘉義店的職缺，其中職位還包括區經理、區主任、全職人員、餐廳主任及全職人員等等，讓網友在PTT貼文指出「台南只要有空地，大家都會說是要蓋IKEA，就知道台南人到底有多期待IKEA！但這次竟然是要在嘉義先開.....六都就只有台南沒有IKEA！真的是太扯了！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的無言.....要佈局也是六都先佈局吧？怎會先選嘉義」、「看到嘉義店比台南先開真的吐血」、「台南成為IKEA孤兒，超傻眼」、「IKEA肉丸應該不能加糖所以不開台南吧」、「其實我們有分店欸？IKEA台南又是一場空分店，這間大家沒逛過？」；不過也有人理性分析「這當然是IKEA有他們的考量啊，高雄跟台南連動性這麼高，台南進駐的話，至少短期絕對會影響高雄業績，效益不見得有多大，是也不用這麼生氣吧！」
而對於台南人相當關心IKEA何時要進駐，據《自由時報》報導，台南市經發局長陳凱凌說，關於IKEA接洽進駐事宜，已經看過永康區、西港區、高鐵特定區等3至4個地點，IKEA也表達高度興趣，但仍要尊重IKEA的各項評估考量，「你怎麼知道下一個進駐地點沒有台南？」（編輯：張嘉哲）