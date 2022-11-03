嘉義IKEA準備開幕了！台南人變孤兒吐血　網揭不開店原因

▲IKEA日前傳出即將進駐嘉義，預計年底會開幕，不過該消息讓台南人相當傻眼。（圖/NOWnews資料照）
▲IKEA日前傳出即將進駐嘉義，預計年底會開幕，不過該消息讓台南人相當傻眼。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-11-03 09:17:242022-11-03 09:17:57

IKEA日前傳出即將進駐嘉義，預計年底會開幕，不過消息曝光之後，不少台南網友不能接受這個「開店位置」，認為目前6都當中，就只剩下台南沒有IKEA，讓人無法接受，在網路上掀起熱烈話題。不過台南市經發局長陳凱凌也對此表示，目前正積極招商投資並與IKEA洽接進駐事宜，已看過3、4個地點，呼籲大家理性「你怎麼知道IKEA下一個進駐地點沒有台南？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，IKEA一直以來都是台南人相當希望進駐的企業品牌之一，每次市區只要有大型新建案，不少網友都會認為「這次一定是會是IKEA！」可以說是多數台南人都有的一個共識，但隨著時間流逝，IKEA在各縣市陸續進駐，台南仍舊苦等不到IKEA投入懷抱。

結果這次有網友眼尖發現，人力銀行上出現IKEA嘉義店的職缺，其中職位還包括區經理、區主任、全職人員、餐廳主任及全職人員等等，讓網友在PTT貼文指出「台南只要有空地，大家都會說是要蓋IKEA，就知道台南人到底有多期待IKEA！但這次竟然是要在嘉義先開.....六都就只有台南沒有IKEA！真的是太扯了！

▲
▲網友發現IKEA嘉義店開出職缺，引起討論。（圖/人力銀行官網）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的無言.....要佈局也是六都先佈局吧？怎會先選嘉義」、「看到嘉義店比台南先開真的吐血」、「台南成為IKEA孤兒，超傻眼」、「IKEA肉丸應該不能加糖所以不開台南吧」、「其實我們有分店欸？IKEA台南又是一場空分店，這間大家沒逛過？」；不過也有人理性分析「這當然是IKEA有他們的考量啊，高雄跟台南連動性這麼高，台南進駐的話，至少短期絕對會影響高雄業績，效益不見得有多大，是也不用這麼生氣吧！」

而對於台南人相當關心IKEA何時要進駐，據《自由時報》報導，台南市經發局長陳凱凌說，關於IKEA接洽進駐事宜，已經看過永康區、西港區、高鐵特定區等3至4個地點，IKEA也表達高度興趣，但仍要尊重IKEA的各項評估考量，「你怎麼知道下一個進駐地點沒有台南？」（編輯：張嘉哲）

▲知名瑞典家具店IKEA因為高CP值收納家品，以及美味的食物餐廳，深受不少台灣人喜愛。（圖／IKEA提供）
▲知名瑞典家具店IKEA因為高CP值收納家品，以及美味的食物餐廳，深受不少台灣人喜愛。（圖／IKEA提供）

手機電池常壞？達人「3招」延長壽命　用整年健康度100%

年輕妹「遭碰奶頭就想哭」！男友傻眼不信　真實原因是它

梨泰院YouTuber活下來了！獲救畫面公開　178萬網友嚇壞

買透天厝送全新賓士！「一次到位價格」曝　臉書訊息爆開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀