綠首戰連江縣長 李問感性反威權：因中國才找到回家的路
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（3）日更新最新一集，邀請連江縣長候選人李問一同煮麵，並對談近年深耕馬祖、進而參選連江縣長的心路歷程。李問說，這次參選與各層級公職候選人組成「大黃魚戰隊」，就是要讓馬祖鄉親權益呱呱叫，他還現場模仿黃魚「吼！吼！」的叫聲。李問也回憶，自己曾赴中國做田野調查，但差點「被消失」，因此深刻體悟民主自由的可貴，以及有反威權的使命，所以即便再艱困，也要號召夥伴深耕馬祖，一起守護這座「台版柏林圍牆」。
節目中，主持人、民進黨發言人黃彩玲細數李問在馬祖創下的紀錄，包括2020年以「一顆淡菜」裝扮，一戰連江縣立委而成名，後又促成民進黨連江縣黨部成立，這次再召集10位候選人組「大黃魚戰隊」要為鄉親服務。李問說，馬祖擁有媲美柏林圍牆、板門店的「世界級」戰地文化景觀，但住房、人力、產業用地仍然嚴重不足，阻礙年輕人返鄉與廠商投資，他希望能解決種種困境，讓馬祖產業全面發展。
李問表示，雖然上回立委落敗，但他沒放棄深耕地方，疫情期間，馬祖因無中醫診所買不到「清冠一號」，他協助鄉親，透過民進黨立委洪申翰與衛福部協調，建立「視訊看診、在地領藥」機制，甚至擔任「酒後代駕」，開車載喝醉的鄉親回家，並固定安排團隊到各島教英文，無微不至的專業服務，讓當地傳有「棄民代找李問」的說法。
「我是經過中國找到回家的路」，李問感性地說，他本來有美國國籍，當時為碩士論文到四川成都做田野調查，對著中國官員拍照後，被一群警察包圍喝斥，還差點被逮捕。從不自由的恐懼歷劫重生後，李問決心捍衛台灣的民主價值，當天就寫email給家人，要放棄綠卡回台當兵，如今他到馬祖號召更多夥伴為家鄉努力，「只要支持民主、反對共產威權，大家都該團結成同一派」。
黃彩玲在節目中也即興跟李問玩起「快問快答」，問到同黨市長候選人「陳時中、蔡其昌、李俊俋、李問，誰眼睛最小？」，李問秒答自己，還自嘲嬰兒眼睛都比他大；至於「最喜歡女友什麼地方」，李問則毫不猶豫回答「小耳朵」，而聊起歌喉，他笑說自己唱不上高音，所以喜歡唱饒舌歌，樂團玖壹壹的《9453》就是他的拿手歌曲。