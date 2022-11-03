推擠事件「站著」也會死！　醫示警：4分鐘無換氣大腦缺氧窒息

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呼吸過程
泌密會客室解釋，人體的吸氣過程是透過負壓呼吸，中樞神經啟動吸氣訊息，橫膈用力並下降、肋骨上舉、胸腔擴張，因此建立胸腔內負壓（大約6mmHg），讓外界空氣自然流入。
4分鐘無換氣大腦就缺氧
因此每當有類似的人潮推擠事件，尤其是瘦小的女性，因為胸腔面積較小且胸肌力氣不足，當被擁擠的人群擠壓時，因胸腔受外力而無法擴張，氣體就無法順利進入體內循環，稱為壓迫性窒息（compressive asphyxia），這個過程只要持續4-5分鐘無法換氣，大腦就會因為缺氧讓人暈厥，就算因為人擠人的狀態沒有倒下被踩踏，也會因為持續性地無法吸氣而死亡，這也就是為什麼女性死亡人數較多的原因之一。
這就讓泌醫回想起國高中的屁孩時期，跟同學打鬧一群人故意在角落推擠，或是玩人疊人的遊戲，幸好當時大家力氣都還不大，所以沒有發生什麼意外。根據數據顯示，大約180公斤壓在身上就會讓人無法呼吸，而超過250公斤就會造成胸骨斷裂。
泌密會客室分析事故發生的現場，人群的跌倒就如同骨牌一個接一個，被推倒的人根本無力招架後方強大的推力，因此大約只要被3個成年人壓住就可能窒息，超過6人壓住勢必會造成胸部或其他部位被壓迫，造成骨折等嚴重的受傷。
大型活動疏散路線
希望大家關注這次的意外事件也從中吸取教訓，但願以後再也不要發生這樣的悲劇了，泌密會客室提醒，現在疫情趨緩而逐漸解封，戶外活動、節慶活動也開始恢復正常地舉辦，請大家在參加任何大型聚會的時候，要特別注意現場人數與疏散的路線，以確保開開心心地出門遊玩，也能平安回家。
本文經 陳偉傑、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
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