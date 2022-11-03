武打男星「呆坐家中」猝逝　曾和李小龍、成龍拍片

香港知名武打演員、武術指導徐忠信，演過《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》、《龍虎砵蘭街》等上百部影視作品，多扮演大賊、黑社會大哥、武林高手角色，有「大師兄」、「笑面虎」、「TVB御用大佬」封號，昨（2日）傳出他呆坐在家中許久，孩子發現父親沒反應，送醫搶救仍離世，享壽70歲。
據港媒報導，香港電影工作者總會會長田啟文表示，徐忠信2日上午在家身體不適，子女發現父親呆坐很久，拍他都沒有回應，緊急將他往醫院搶救，還打了強心針，不過依舊回天乏術，下午2點宣告死亡，公會將全力協助家屬處理後事。另有報導指出，徐忠信過去有心臟方面疾病，需長期服用相關藥物。
田啟文和徐忠信有30年交情，對老友驟逝感到錯愕，沒聽說對方生病，且徐忠信上月才拍完動作片《無間一戰》，田啟文回憶，剛認識徐忠信時被他的壞人樣貌嚇到，後來才發現他為人率直，經常為業界不公義之事發聲，育有一雙兒女的他是大家公認的好爸爸、好先生。
徐忠信為香港演藝圈貢獻超過一甲子，他小四輟學後被父母送去京劇學校受訓7年，後來加入邵氏電影公司擔任武行，曾與李小龍、李連杰和成龍合作，1980年簽進TVB正式成為武打演員，也為戲設計動作場片，第一個角色為電視劇《射鵰英雄傳》的「歸朱飛莊禁地侍衛」，電影《倩女幽魂》、《群星會》、《畫皮之陰陽法王》等都是他擔任武術指導的作品。（編輯：楊穎軒）