巴西超模離婚傳奇球星　吉賽兒的步步退讓仍以投降告終

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但這對神仙眷屬還是分道揚鑣了。
我相信結婚十幾年的夫妻，大小衝突肯定都有，但最大原因是因為Tom Brady長年不在家，一心只在球場上，答應要退役後區區四十天就反悔，讓一直全力支持他的Gisele大怒，兩人徹底撕破臉。
寫到這裡，或許有人問，離我們那麼遠的富豪婚姻，關地球另一邊的老百姓什麼事？
我不是誰的粉絲，但看到這個新聞還是很驚訝，並且深感苦澀。撇開兩人均身價上億這點不說，我看到的是一個自私的人，在家庭關係中不斷索取，最後一手拆散美滿家庭的例子，這樣不均衡的毒性關係可不只在好萊塢發生。
先說Tom Brady好了，這位美式足球傳奇曾拿過七次超級盃冠軍，個人MVP五次，今年45歲依然稱霸球場。但除此之外，他可不是一般的爸爸。
這是個只在聚燈光下才能看見的父親。
他曾在採訪中說，「我已經23年沒有過聖誕節和感恩節了，從8月到隔年1月出生的親友，我也從來沒有替他們慶祝過生日。我甚至不參加婚禮和葬禮…」
這些話乍聽之下非常熱血，但仔細一想，能感動的大概只有他的球迷。因為我順手一查，Tom Brady有三個孩子，而他們的生日剛剛好都落在球季。和前女友生的Jack是八月二十二日生，和Gisele生的兩個孩子Benjamin和Vivian Lake, 生日則都是在十二月。
太尷尬了。
愛真的要多做少說，不知道三個小朋友聽到爸爸在無數訪問中號稱愛妻子愛孩子愛家庭，心裡會怎麼想。
這個年代，喪偶式育兒已經行不通了。
這種情況在上一代還常見，丈夫在外面賺錢，家裡大小事全交給妻子，一雙襪子找不到都要問老婆，小孩功課不好也怪媽媽不會教。現在的太太可不願意這麼委屈，無論誰賺錢，她們懂得拒絕老闆吩咐下屬的婚姻相處模式。雖然男方供給家用，但不表示除了拿錢回家，其他事都可以撒手不幹。
大家都在一條船上，好的壞的一起擔。
我來自移民家庭，當年亞裔同學幾乎都是媽媽帶著孩子在國外生活，爸爸在亞洲打拼。但現在大家回流後有了自己的家庭，再回到國外生活的例子很少。原因很簡單，第一，國外工作難找，稅金也高。第二，現在的太太沒有人願意自己帶著孩子孤身在國外，食衣住行育樂全部一手包辦，丈夫只需要幾個月去扮演一次聖誕老公公就號稱美滿家庭。
太難太累了，我有個朋友讓妻子留在美國陪三個兒子讀書，太太每天心力交瘁，帶孩子出門去個好市多買菜，二哥都能把大哥打到骨折。妻子因為壓力太大，每天等孩子睡了就開始喝酒，老公一看狀況不對，最後把四個人全部叫回來。
家庭是大家的，所有人都有維持它圓滿的責任，孩子也是父母共有的，教和養不能只靠一個人。
更別提Tom Brady娶的是神仙級超模Gisele Bündchen，業務能力一等一，曾連續十四年被評為全世界收入最高的模特兒。網上盛傳一個驚人的數字；以吉娘娘的收入除以她退役前的台步步數，她每走一步就價值45萬美元。即使身價在退役後稍微降低，但加上副業仍有約4億美元，比丈夫的2.5億現值身價高出許多。
對於錢打不動的女人，還不多用點心。
我在關心這個新聞的時候，看到報導下有Tom Brady的球迷留言，除了表示歡迎傳奇回歸，還對Gisele的憤怒嗤之以鼻，說一個男人不傳緋聞不家暴不吸毒，只專心打球努力賺錢居然也不行。
不是，都幾世紀了，標準能不能高一點，不傳緋聞不家暴不吸毒....這不是應該的嗎？要留戀球場不顧家庭可以，那你別結婚呀！何況以Tom Brady來說，沒有緋聞難道不是很正常的事嗎？他真心最愛的就是那顆球，超模老婆都見不到他了，其他人類女性不拿顆美式足球套頭上，怎麼能有機會？
退一萬步講，吉娘娘也沒傳緋聞沒打人啊！如果說男女平等，那 Gisele放棄如日中天的事業，專心照顧三個孩子，難道就是應該的？
要知道，三個孩子其中一個甚至不是她的，而是在她和Tom Brady在一起之後的兩個月，男方前任才發現懷孕，但Gisele答應將孩子視如己出。
何況打球這件事，是Tom Brady個人的生涯規劃，與妻子家庭根本沒有關係；馳騁球場是他為自己做的事，45歲的他已經拿下五個戒指，職業生涯沒有遺憾了。不結婚不生孩子，他也是要打球的。女方可不一樣，她的生活與事業為了家庭做出180度的大轉變，一改就是十幾年。
事業成功除了賺錢這樣的實質報酬，還有很大的滿足來自於自我實現。帶小孩可不一樣，是近乎純粹的犧牲，往往自己姓誰名啥都要被遺忘，從此變成「某某的媽媽」，更別提報酬和實現了。
我總覺得，婚姻和戀愛不同的地方在於，維繫婚姻的除了愛與退讓，很重要的一點是講道義。
比如說過的話要盡力做到，多一點夥伴意識，和諧的關係在於供需平衡，得了便宜就別賣乖了。
所以每次看到因為賺錢養家就不尊重妻子孩子，覺得有資格回家扮大爺的丈夫，我就百思不得其解。有家就要養，這不是身而為人的責任嗎？維繫一個家庭運轉要花多少精力時間，我覺得比賺錢難多了。何況你是讓妻小出門坐了勞斯萊斯呢？還是飯桌上每天鮑魚燕窩？大家都是正常過日子的人罷了，誰也不比誰容易。
「至於犬馬，皆能有養。不敬，何以別乎？」
覺得對方過得很輕鬆的丈夫，歡迎交換，讓太太出門去賺錢，你會發現食衣住行要維持老婆在家時的水準，加上帶小孩教小孩，壓力不小於緊逼的客戶與無理取鬧的老闆，分分鐘會讓人大喊救命，飛奔去上班。
連像Gisele這樣零負評的女神都要攤上這種丈夫，實在令人匪夷所思。尤其當我知道她退役後除了經營副業，還積極投入家鄉的慈善計畫，企圖恢復雨林，我真的不能不感嘆，誰會離誰能維繫，有時候真的和自身條件沒有半點關係。
婚姻是玄學無誤。
原文請見：穆熙妍臉書
●作者：穆熙妍／作家、主持人、知名藝人、時尚博主、同聲傳譯、暖心好友。著作：《陪你到最後：小豬熊Toffy萌日記》、《見過愛情的人》、《你的美好，千金不換》。Facebook@穆熙妍 Crystal Mu
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