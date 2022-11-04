Miele洗碗機三大功能開啟新世代！百貨優惠送萬元掃地機

▲嘉儀企業代理的德國 Miele 精品家電推出G7000 系列洗碗機，結合多項獨 家專利技術與智能設計，開啟洗碗機的新世代。 （圖／官方提供）
▲嘉儀企業代理的德國 Miele 精品家電推出G7000 系列洗碗機，結合多項獨 家專利技術與智能設計，開啟洗碗機的新世代。 （圖／官方提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-04 15:00:00

婚姻救星有三寶：「洗碗機、掃地機、烘衣機」，想要補齊三寶，優先順序就先從洗碗機開始吧！德國 Miele 精品家電台灣總代理嘉儀企業，於百貨周年慶期間推出超狂優惠，購買指定款洗碗機可享專屬好禮，再加碼滿額贈禮，像是買7系列洗碗機直接送上價值13900元的HOBOT LEGEE-688雷姬掃拖地機器人，一次買齊重要雙寶，下訂5系列好禮為清淨機＋水壺價值6090元。Miele洗碗機系列擁有多項獨家特色，包含AutoOpen自動開門烘乾、AutoDos洗劑自動投放系統以及專為亞洲人設計的中式碗籃，超推坑的3大獨家功能．只要6公升的水，就能洗淨16人份鍋碗瓢盆，砧板、炒鍋、各類器具通通放進去洗，Miele洗碗機成為新世代廚房內的夢幻逸品。

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三項獨家烘乾技術

大多數的人已經認可洗碗機的洗淨能力，但常無法完全烘乾對很多人而言仍是一大困擾．多數歐系洗碗機為了節能，是不具備單獨烘乾功能．在高溫洗滌後，洗碗機裡面產生的蒸氣，如果不把門打開，可能會因為悶在裡，潮濕環境造成細菌滋生而二次污染碗盤，為了解決這樣的問題，有些人就會「等門」，等洗完後手動將門開小縫，其實有點不便。

Miele洗碗機系列就能解決這樣的困擾，擁有三項獨家烘乾技術，可以「自動開門」在烘乾行程接近尾聲前，自動將洗碗機門板推開一個小縫，讓洗碗機內已降溫的濕潤空氣排出。更厲害的是，會有一道暖流隔絕濕熱空氣，讓檯面下不凝水珠．另外，採用「新一代冷凝烘乾」將冷空氣導入雙夾層不鏽鋼壁裡，促進冷熱交換，提升冷凝速度與效果。以及「自動偵測烘乾技術」，智慧偵測碗盤負載量與環境室溫，適時調節最後一道沖洗的水溫，確保每次都能達到烘乾效果。有此三項強悍獨家功能，讓用戶不需要等門，一鍵按下全搞定。

▲專利 AutoOpen 自動開門烘乾技術，自動於烘乾行程尾端將門板推開一個小縫，即使難乾材質如塑膠或陶器也能完美烘乾。 （圖／官方提供）
▲專利 AutoOpen 自動開門烘乾技術，自動於烘乾行程尾端將門板推開一個小縫，即使難乾材質如塑膠或陶器也能完美烘乾。 （圖／官方提供）
75度洗程殺菌力強

此外，當我們在洗油膩碗盤時都會習慣用熱水來去除油污，Miele全系列洗碗機皆具備最高溫度 75度洗程，三層碗籃有三隻全尺寸沖水臂，沖洗更徹底無死角，經過反覆的沖刷，乾淨的程度可能會大幅超越人工手洗。除了乾淨，高溫可同時達到徹底滅菌達 99.99%，能去除高達99.99% 以上細菌，甚至榮獲最高金色標章衛生滅菌認證，避免將細菌帶入口中。

同時也不用擔心Miele的洗滌劑會傷荷包，Miele採用全球首創專利「AutoDos智能自動洗劑投放系統」，透過PowerDisk All in 1 智能洗劑盒能根據不同清洗程序與髒污狀態，自動評估所需洗劑份量並於適當時機自動投放。結合獨家酵素洗碗粉、光潔劑與軟化鹽於一體，可提供約20次的洗程，洗劑使用更節約而精準，不會讓你多花一滴，更符合經濟效益。

▲AutoDos 智能自動洗劑投放系統為Miele獨家全球的專利技術，可視該趟洗程狀況，自動投放所需洗劑份量 。（圖／官方提供）
▲AutoDos 智能自動洗劑投放系統為Miele獨家全球的專利技術，可視該趟洗程狀況，自動投放所需洗劑份量 。（圖／官方提供）
中式碗籃貼近亞洲人習慣

此外，有些人會擔心，家裡的炒菜鍋、湯碗、湯鍋放不進去洗碗機，明明買了一台洗碗機，卻很多還要自己手洗？這些Miele都替你設想好了。Miele 洞察亞太市場需求，發現亞洲的烹飪碗盤器皿形式多元，特別為亞太市場打造的「全方位中式碗籃」，擁有超大負載量，可容納 16 人份的標準中式餐具，朋友聚餐吃完飯全部放進去一次洗都還有空間。專利3D餐具托盤，可從全方位尺寸調整，將空間靈活運用，各式碗盤鍋具能輕鬆擺放，在調節的空間上更加靈活。

▲洞悉亞太市場需求，推出獨家「全方位中式碗籃」能放置 16 人份中式餐 具靈活運用最大化空間。（圖／官方提供）
▲洞悉亞太市場需求，推出獨家「全方位中式碗籃」能放置 16 人份中式餐 具靈活運用最大化空間。（圖／官方提供）
每天全家人一早就匆忙出門工作、上學，晚上回到家其實都已經極度疲累，唯一能讓家人放鬆聊天的時光可能只剩下餐桌，但如果餐後還要為了清潔碗盤而讓家人有壓力，不如把用洗碗機來解決，活在新世代，家事也應該與時俱進，運用科技的幫忙減少做家事的時間，用更有質感而有效益的方式，享受寶貴的家庭時光。

▲運用科技減少洗碗做家事的時間，把時間留給家人。（圖／官方提供）
▲運用科技減少洗碗做家事的時間，把時間留給家人。（圖／官方提供）

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