Miele洗碗機三大功能開啟新世代！百貨優惠送萬元掃地機

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大多數的人已經認可洗碗機的洗淨能力，但常無法完全烘乾對很多人而言仍是一大困擾．多數歐系洗碗機為了節能，是不具備單獨烘乾功能．在高溫洗滌後，洗碗機裡面產生的蒸氣，如果不把門打開，可能會因為悶在裡，潮濕環境造成細菌滋生而二次污染碗盤，為了解決這樣的問題，有些人就會「等門」，等洗完後手動將門開小縫，其實有點不便。
Miele洗碗機系列就能解決這樣的困擾，擁有三項獨家烘乾技術，可以「自動開門」在烘乾行程接近尾聲前，自動將洗碗機門板推開一個小縫，讓洗碗機內已降溫的濕潤空氣排出。更厲害的是，會有一道暖流隔絕濕熱空氣，讓檯面下不凝水珠．另外，採用「新一代冷凝烘乾」將冷空氣導入雙夾層不鏽鋼壁裡，促進冷熱交換，提升冷凝速度與效果。以及「自動偵測烘乾技術」，智慧偵測碗盤負載量與環境室溫，適時調節最後一道沖洗的水溫，確保每次都能達到烘乾效果。有此三項強悍獨家功能，讓用戶不需要等門，一鍵按下全搞定。
75度洗程殺菌力強
此外，當我們在洗油膩碗盤時都會習慣用熱水來去除油污，Miele全系列洗碗機皆具備最高溫度 75度洗程，三層碗籃有三隻全尺寸沖水臂，沖洗更徹底無死角，經過反覆的沖刷，乾淨的程度可能會大幅超越人工手洗。除了乾淨，高溫可同時達到徹底滅菌達 99.99%，能去除高達99.99% 以上細菌，甚至榮獲最高金色標章衛生滅菌認證，避免將細菌帶入口中。
同時也不用擔心Miele的洗滌劑會傷荷包，Miele採用全球首創專利「AutoDos智能自動洗劑投放系統」，透過PowerDisk All in 1 智能洗劑盒能根據不同清洗程序與髒污狀態，自動評估所需洗劑份量並於適當時機自動投放。結合獨家酵素洗碗粉、光潔劑與軟化鹽於一體，可提供約20次的洗程，洗劑使用更節約而精準，不會讓你多花一滴，更符合經濟效益。
中式碗籃貼近亞洲人習慣
此外，有些人會擔心，家裡的炒菜鍋、湯碗、湯鍋放不進去洗碗機，明明買了一台洗碗機，卻很多還要自己手洗？這些Miele都替你設想好了。Miele 洞察亞太市場需求，發現亞洲的烹飪碗盤器皿形式多元，特別為亞太市場打造的「全方位中式碗籃」，擁有超大負載量，可容納 16 人份的標準中式餐具，朋友聚餐吃完飯全部放進去一次洗都還有空間。專利3D餐具托盤，可從全方位尺寸調整，將空間靈活運用，各式碗盤鍋具能輕鬆擺放，在調節的空間上更加靈活。
每天全家人一早就匆忙出門工作、上學，晚上回到家其實都已經極度疲累，唯一能讓家人放鬆聊天的時光可能只剩下餐桌，但如果餐後還要為了清潔碗盤而讓家人有壓力，不如把用洗碗機來解決，活在新世代，家事也應該與時俱進，運用科技的幫忙減少做家事的時間，用更有質感而有效益的方式，享受寶貴的家庭時光。