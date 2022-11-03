WirForce睽違2年重啟！4天3夜不斷電 3亮點顛覆遊戲生活
亞洲最大娛樂嘉年華「WirForce 2022」，因疫情停辦兩年後， 今（3）日終於重返花博園區盛大展開！結合 BYOC（自攜設備） 電競重裝競賽、由美秀集團打頭陣的開起一連串演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品，並提供獨家商品和專屬活動，以上述三大元素為主軸，打出「世界重啟」的口號，預計4天總計能吸引超過 23 萬人次現場參與、百萬粉絲於線上直播互動，再造電競嘉年華的盛況，4天3夜不斷電的各式活動，更有望帶動台灣電競產業和遊戲產值的提升。
今年WirForce共有超過800位來自各地的BYOC玩家聚集，重裝設備總價值超過7000 萬台幣，眾多軟硬體大廠紛紛祭出最新產品在 WirForce 一展武力，包括Intel、AMD、NVIDIA、微星MSI、Acer旗下電競品牌Predator掠奪者、全球顯示器領導品牌AOC、電腦周邊大廠Logitech G等，都將在現場展示最新展品供玩家體驗。
WirForce最初是由100位重度電競玩家自主規劃的 LAN PARTY，逐年發展成年度娛樂社交饗宴，以BYOC電競活動為主體，將活動擴大涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直棔影音等多元內容、讓活動不再只侷限在重度玩家聚會而成為全民同樂的全方位的娱樂體驗，據資誠聯合會計師事務所最新發布的 《2022-2026 臺灣娛樂暨媒體業展望》中指出，台灣的電玩市場規模可觀，為全球第九、亞太區第四大市場。全台1500萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收，以5.5%的年複合成長率成長至2026年的 47 億美元（約151 億台幣）。
就肆電競 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁表示：「WirForce 作為今年解封後最大型的遊戲娛樂活動，在疫後首次聚集新世代玩家群體和遊戲業者，4天的活動期間 ，WirForce為玩家與廠商們提供交流的平台，希望將匯集兩年的電競能量一次爆發，碰撞出產品研發新火花。WirForce 也不斷在電競的基礎上延伸發展，透過跨界合作、推出周邊商品、連結未來科技技術等展現不同的娛樂面貌 ，顛覆對玩的想像。也期待借助我們的影響力 ，進一步推升台灣娛樂市場規模。」
WirForce 2022 活動資訊
活動日期：11/3 (四）~11/6（日）
活動時間：11/3上午11:00 ～ 活動結束（11 月 6日 17:30 閉幕）
活動地點：台北市花博公園（臺北市中山區玉門街一號，捷運圓山站 1 號出口）
活動門票：一般入場免費參觀 。