果汁、蔬果汁、果菜汁有營養？營養師：別濾渣，把握３重點也助養生。

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較常見２問題：濾渣、糖過量。劉怡里營養師表示，喝飲料店的蔬果汁這類飲料，可掌握３大要點，就是避免濾渣、避免加糖、不同搭配。蔬果汁製作過程中營養通常不會被破壞，不過果渣大多含有豐富的膳食纖維，濾渣後膳食纖維就會一起被濾掉，所以建議避免濾渣。而蔬果汁中的水果已有果糖，若再加糖，糖份容易過高、超量，且添加糖本就不建議攝取。
別只喝果汁，搭配其他食材。關於不同搭配，建議可水果加蔬菜或牛奶，如蘋果芹菜汁、木瓜牛奶等。這樣的喝法除了可避免果糖過量，也可攝取其他營養、營養更豐富。水果較甜、果糖較高，過量會有血糖不穩、三酸甘油脂過高的情況。且若是單單只有水果，份量可能過多，果糖自然也容易過量，以柳丁為例，若吃原型的柳丁約一餐兩顆，柳丁汁就可能需要六顆左右才能打成一杯。加入蔬菜有膳食纖維，或是加入牛奶含蛋白質有助避免上述情況。
其他注意：冰塊的衛生安全。其他需注意的也包括冰塊，蔬果汁常以冰塊一起打，若衛生不佳會有大腸桿菌超標的疑慮，提醒免疫功能較差的民眾應多加留意。而現喝與否，若有妥善冷藏，其實如冷藏原型水果，一周內其實不會有太多的營養流失。
便利商店的果菜汁呢？至於便利商店等處所販賣的果汁飲料，營養雖自然不及新鮮蔬果、原型蔬果打成的蔬果汁，不過還是會視廠牌有所不同，建議挑選時留意選擇糖份較少的。
蔬果汁助養生,但還是原型佳，每日「３蔬２果」更有助健康！
３蔬２果怎麼吃？補充蔬果營養，劉怡里營養師建議還是以原型蔬果為佳，除了有民眾常聽到的各種營養、避免營養流失，相信也有更多尚待研究發現的營養存在。份量上建議「3蔬2果」，也就是一日至少吃3份蔬菜、2份水果，一份約一拳頭或一碗的量，蔬菜比水果再多一份，兩者不能互相取代。
進階吃法：蔬果579 情況允許也可自我要求至「蔬果579」，小孩一日3份蔬菜、2份水果，共5份。成年女性一日4份蔬菜、3份水果，共7份。成年男性一日5份蔬菜、4份水果，共9份。
水果營養但也不可過多！也提醒，飲食對於健康，關鍵在營養均衡，因此多吃水果雖然有益健康，但還是不可過量或只吃水果，別因為聽說某水果很營養就卯起來吃，以避免果糖攝取量過高，影響血糖或增加三酸甘油脂。這情況也常在減重者、或夏天食慾不佳時發生，需留意。
真的太忙、難找到蔬果怎麼辦？ 若是真的太忙、日常很難找到蔬果，也可以透過營養品輔助，雖然營養自然也是不比天然蔬果，但有勝於無。不過僅建議作為輔助，不宜作為主要營養來源。
水果切開營養會流失？營養師教３招鎖住營養！
許多民眾會有切水果的習慣，不過也擔心是否會營養流失，對此劉怡里營養師表示，其實並不會有明顯落差，前提是切後當下就吃完，或是妥善以保鮮膜、保鮮盒封存於5°C冷藏並在6天內吃完。曾有大型研究將水果切塊之後冰於5°C冷藏約6天，包括鳳梨、芒果、哈密瓜、西瓜、草莓、奇異果，發現各水果營養會隨時間流失，但還是有約75-80%，或幾乎沒有流失。
養生關鍵重點在營養均衡，良好飲食型態更有助健康！
劉怡里營養師再三提醒，養生最重要的觀念在營養均衡，而非某種食材比較營養。蔬果攝取最優先的還是在原型蔬果，其他可以蔬果汁、營養品等輔助。良好的飲食型態更有助身體健康。
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