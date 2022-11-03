皮膚變色有汗斑好困擾？保持乾爽、正確用藥才有效！

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胡怡萱醫師表示，汗斑是一種皮膚感染的疾病，又被稱為「變色糠疹」，致病原因是皮屑芽孢菌在皮膚增生。事實上，這種真菌平常就存在人體皮膚上，當皮膚狀況適合皮屑芽孢菌大量增長時，就會造成汗斑症狀。不過，汗斑較少因為直接接觸而傳染，但如果皮膚處於常流汗、較悶熱的情況下，就有被他人傳染的可能。
・前胸、後背部位
・少數會延伸到後頸、手臂
・出現不規則形狀的咖啡色或白色斑塊
・並可能有輕微脫皮、粗糙現象
正確用藥有效解決汗斑！保持乾爽避免復發
一般民眾自行購買的皮膚藥膏多為複方劑型，可能同時含有多種藥物成分，若含有類固醇成分，擦久了反而會使皮膚變得更為脆弱。由於汗斑致病原因來自於皮屑芽孢菌增生，建議直接使用抗黴菌的單方藥膏治療，是比較理想的選擇。療程通常需要2至4週，有時甚至會超過一個月以上，不要因為不癢或不適感消除就擅自停藥，應由醫師評估治療是否完成、並予以停藥。
若有小面積汗斑相關症狀，可先至藥局詢問藥師購買外用藥膏（指示藥品）；若汗斑面積大或外用藥無效時，則應盡速就醫治療。在治療過程中，不論使用外用藥或是口服藥，都應依照醫囑或藥師指示正確使用，才能讓藥品發揮最大功效，有效解決汗斑問題。
至於日常生活中該如何改善汗班問題？食藥署也提醒民眾，需避免皮膚持續在出汗、濕熱狀態。尤其當皮膚流汗時，應盡快用濕毛巾將汗水擦去或把汗擦乾；衣服被汗水浸濕時，也要盡快更換衣物。保持乾爽才是遠離汗斑的關鍵！
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