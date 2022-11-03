皮膚變色有汗斑好困擾？保持乾爽、正確用藥才有效！

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-11-03 12:00:00

雖已入秋，但潮濕悶熱的天氣造成的「汗斑」問題卻還沒解決，到底該怎麼辦？汗斑雖然不是嚴重的皮膚疾病，卻會在皮膚表面產生深、淺色斑塊，影響外觀與日常社交活動，成為不少人的困擾！食藥署要教大家如何對抗汗斑，以及正確使用汗斑藥物來改善皮膚問題。

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潮濕悶熱就長汗斑？出油、出汗多的部位要小心

胡怡萱醫師表示，汗斑是一種皮膚感染的疾病，又被稱為「變色糠疹」，致病原因是皮屑芽孢菌在皮膚增生。事實上，這種真菌平常就存在人體皮膚上，當皮膚狀況適合皮屑芽孢菌大量增長時，就會造成汗斑症狀。不過，汗斑較少因為直接接觸而傳染，但如果皮膚處於常流汗、較悶熱的情況下，就有被他人傳染的可能。

・前胸、後背部位

・少數會延伸到後頸、手臂

・出現不規則形狀的咖啡色或白色斑塊

・並可能有輕微脫皮、粗糙現象



正確用藥有效解決汗斑！保持乾爽避免復發

一般民眾自行購買的皮膚藥膏多為複方劑型，可能同時含有多種藥物成分，若含有類固醇成分，擦久了反而會使皮膚變得更為脆弱。由於汗斑致病原因來自於皮屑芽孢菌增生，建議直接使用抗黴菌的單方藥膏治療，是比較理想的選擇。療程通常需要2至4週，有時甚至會超過一個月以上，不要因為不癢或不適感消除就擅自停藥，應由醫師評估治療是否完成、並予以停藥。

若有小面積汗斑相關症狀，可先至藥局詢問藥師購買外用藥膏（指示藥品）；若汗斑面積大或外用藥無效時，則應盡速就醫治療。在治療過程中，不論使用外用藥或是口服藥，都應依照醫囑或藥師指示正確使用，才能讓藥品發揮最大功效，有效解決汗斑問題。



至於日常生活中該如何改善汗班問題？食藥署也提醒民眾，需避免皮膚持續在出汗、濕熱狀態。尤其當皮膚流汗時，應盡快用濕毛巾將汗水擦去或把汗擦乾；衣服被汗水浸濕時，也要盡快更換衣物。保持乾爽才是遠離汗斑的關鍵！



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