參加竹東洗衫坑記者會 周江杰：恢復河岸往日美麗風貌

周江杰自己就是頭前溪城鄉好生活促進會常務理事，出席記者會的還有頭前溪城鄉好生活促進會理事葉日嘉（竹東鎮民代表候選人）、頭前溪城鄉好生活促進會理事林子丞(榮華里里長、新竹縣鎮議員候選人)、中山里里長孫光政、竹東鎮長候選人郭遠彰、新竹縣議員候選人楊昌德、新竹縣鎮議員候選人鄭正。
他們在竹東曉江亭福德祠舉行敬拜祈福儀式，祈求活動順利。同時將播放「洗衫坑」影片，進一步認識洗衫坑的來時路，最後齊呼口號：「重回洗衫坑～體驗親水新生活！」呼籲鄉親參與音樂會等活動。
葉日嘉表示，系列活動包括11月6日(日)上午8時30分先辦理的河岸淨灘活動，11月12日(六)下午1時的洗衫坑音樂會，邀請知名客家歌手劉榮昌、王鳳珠、洗衫坑舞集等在地社團體一同演出。
周江杰表示，面臨城市的發展，大家需要一個有親水的環境跟空間，洗衫坑從過去以來，就是當地居民的親水空間，它不僅有休憩的功能，還有實用性，傳統婦女會在這裡洗衣服，洗衫坑過去面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，他很希望當地河岸能夠恢復往日美麗風貌，會在當選上任後整合各局處職能，並主動和竹東鎮公所及中央相關單位合作，來解決這個問題。
客家委員會指導頭前溪城鄉好生活促進會所舉辦的洗衫坑音樂會，今年度迎來了第四屆，本次還製作了一段影片，細細道來洗衫坑的日常、歷史、和水源頭，這條孕育竹東人的河道上，可以是輕鬆的日常，也是有故事的地景空間，讓民眾重回洗衫坑，來一場親水新生活運動，進一步認識洗衫坑後，也打開民眾的公共魂。探討洗衫坑水環境的公共治理課題。讓洗衫坑也不只是洗衫坑。
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