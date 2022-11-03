張孝全回歸《誰是被害者2》　Netflix攬5帥超強片單公開

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性、關係、友誼是《妮波自由式》探討的重要議題，林思宇所飾演的直女雜誌編輯，與大學好友「gay蜜」張書豪、女同志友人陸夏在莊凱勛經營的變裝酒吧透過嬉笑怒罵、挖苦吐槽各自對感情議題進行辯證，以包容與尊重的態度揭開不同性向與性別的都會男女，如何在慾望跟真愛間探索。
《明日戰記》幕後推手是「天下一」電影創辦人、剛獲倫敦東亞電影節「亞洲影壇傑出成就獎」的古天樂，卡司聚集劉青雲、劉嘉玲、姜皓文與謝君豪、張家輝。《明日戰記》講述在不遠的未來世界科技文明急速發展，人類開始為多年的惡行付出代價，加上一顆隕石墜落並帶來殺傷力極強的外星植物潘朵拉，地球陷入內憂外患危及全人類生命。這部電影被盛譽為香港科幻電影新指標。
古天樂表示自幼就是《星際大戰》系列忠實影迷，對科幻電影始終保持憧憬：「從小到大甚至到正式加入電影圈這個夢工場時，我一直在想『我們什麼時候能出品自家製作的科幻片呢？』很高興《明日戰記》深受肯定被許多人視為香港科幻電影指標，最重要是透過Netflix讓全球觀眾看見，展現香港也能做到高水準的電腦特效。」《明日戰記》將於12月2日上線。
張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢開拍《誰是被害者》第二季。故事延續首季，張孝全、李沐的父女生活竟捲入一場全新的殺人案中，張孝全的角色被列為最大嫌疑犯，他冒著一切風險去證明自己的清白，並試著再次與女兒重歸於好。
《模仿犯》講述一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官在面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓他決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找出兇手的犯案證據。影集卡司雲集包括吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏，並由林心如特別演出。