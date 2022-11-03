高雄鼓山分局今啟用　林欽榮：讓員警有更完好的辦公空間

高雄鼓山警分局 今(3)日舉辦落成典禮，代表市長陳其邁出席的副市長林欽榮表示，鼓山分局是高雄市公共工程的標竿建物之一，除了鼓山外，新鳳山警分局也將於今年底完工啟用，並同時展開岡山警分局重建工程，讓員警有更完好的辦公空間並提供民眾有更優質的洽公環境。

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▲重建後的鼓山分局辦公大樓外觀以藍色為基底、以警鴿的翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」的意象，結合屋頂綠化屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念。（圖／鼓山分局提供）

▲高雄市警局鼓山分局今天正式啟用，完善的內部設施，是高雄各分局中設施最新的分局。（圖／鼓山分局提供）

高雄市政府警察局鼓山分局原建物為日治時期「高雄州廳」舊址，至民國 68 年增建為 3 樓建築，屋齡達 43 年，在市府成功爭取到中央「前瞻基礎建設計畫」經費挹注，並編列預算共新臺幣 4.83 億元，自 108 年 9 月起原址展開舊有廳舍拆除暨重建工程，歷時 2 年 10 個月工期完工，市長陳其邁多次叮囑讓警察同仁能在新穎、完善的辦公環境中工作，並提供民眾有更優質的洽公環境。

▲除有完整辦公空間、訓練健身環境，更因應趨勢設置符合節能減廢及具現代化、智能化設施，改善員警工作品質、提升士氣。（圖／鼓山分局提供）

鼓山分局2019 年 9 月原址重建，歷經 2 年 10 個月完工，重建後的鼓山分局辦公大樓外觀以藍色為基底、以警鴿的翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」的意象，結合屋頂綠化、深陽臺立體綠化、屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念，除有完整辦公空間、訓練健身環境，更因應趨勢設置符合節能減廢及具現代化、智能化設施，改善員警工作品質、提升士氣。

代表市長陳其邁出席的林欽榮除肯定鼓山分局的表示，也強調，高雄市警局今年治安方面交出亮眼成績，不僅槍擊案件數 6 都最低，青少年暴力犯罪連續 9 個月掛零，防制成效為近年來最佳；而全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪、重大刑案、詐欺、槍擊案件等 6 項治安犯罪，與去年同期相較，均呈現發生數顯著下降、破獲率上升的趨勢。

林欽榮也說，除了鼓山外，未來鳳山新分局也將於今年底完工，岡山分局也即將展開招標作業，讓員警有更完好的辦公空間。