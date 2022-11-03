高雄鼓山分局今啟用　林欽榮：讓員警有更完好的辦公空間

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高雄市政府警察局鼓山分局原建物為日治時期「高雄州廳」舊址，至民國68年增建為3樓建築，屋齡達43年，在市府成功爭取到中央「前瞻基礎建設計畫」經費挹注，並編列預算共新臺幣4.83億元，自108年9月起原址展開舊有廳舍拆除暨重建工程，歷時2年10個月工期完工，市長陳其邁多次叮囑讓警察同仁能在新穎、完善的辦公環境中工作，並提供民眾有更優質的洽公環境。
鼓山分局2019年9月原址重建，歷經2年10個月完工，重建後的鼓山分局辦公大樓外觀以藍色為基底、以警鴿的翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」的意象，結合屋頂綠化、深陽臺立體綠化、屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念，除有完整辦公空間、訓練健身環境，更因應趨勢設置符合節能減廢及具現代化、智能化設施，改善員警工作品質、提升士氣。
代表市長陳其邁出席的林欽榮除肯定鼓山分局的表示，也強調，高雄市警局今年治安方面交出亮眼成績，不僅槍擊案件數6都最低，青少年暴力犯罪連續9個月掛零，防制成效為近年來最佳；而全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪、重大刑案、詐欺、槍擊案件等6項治安犯罪，與去年同期相較，均呈現發生數顯著下降、破獲率上升的趨勢。林欽榮也說，除了鼓山外，未來鳳山新分局也將於今年底完工，岡山分局也即將展開招標作業，讓員警有更完好的辦公空間。
鼓山分局今天落成啟用的鼓山分局外，如去(110)年6月已進駐的仁武分局溪埔派出所、預定今年12月完工的鳳山分局，以及興建中的小港分局漢民路派出所、規劃中的鳳山分局南成派出所、楠梓分局援中派出所、後勁派出所、岡山分局等各項工程，皆是陳其邁任內為警察局全體警察同仁能無後顧之憂的全力拚治安所擘劃之警政基礎建設。